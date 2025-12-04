Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Атаки на "тіньовий флот" рф потроїли вартість страхування суден – Bloomberg

04 грудня 2025, 11:59
Атаки на
Фото: U.S. Navy
Раніше вони становили від 0,25% до 0,3% від вартості судна.

Після низки українських атак на танкери "тіньового флоту" москви страхові ставки для суден, що заходять у порти Чорного моря, зросли на 250%.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними найбільшого у світі страхового брокера Marsh, вартість страхування зросла більш ніж утричі. До недавніх інцидентів тарифи становили від 0,25% до 0,3% від вартості судна. За даними анонімних джерел, страховики зараз стягують до 1% за деякі українські порти в Чорному морі.

"Що стосується російських портів, страховики враховують більш широкий діапазон можливих місць ударів і вищу ймовірність їх повторення. З ескалацією ударів зростає ймовірність російських заходів у відповідь проти суден, пов'язаних з Україною", – сказав Мунро Андерсон, керівник операційного відділу компанії Vessel Protect, яка входить до складу Pen Underwriting і є одним із найбільших у світі фахівців із страхування морських військових ризиків.

війнаатака дронівтіньовий фолот рф

