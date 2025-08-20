Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Австралія приєдналася до міжнародного Реєстру збитків від агресії росії

20 серпня 2025, 15:49
Австралія приєдналася до міжнародного Реєстру збитків від агресії росії
Фото: Freedman Club
Міжнародний реєстр збитків запустили у квітні 2024 року.

Австралія офіційно приєдналася до Реєстру збитків, завданих агресією російської федерації проти України, та відтепер братиме участь у його діяльності як асоційований член.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

Таким чином, учасниками та асоційованими членами міжнародного Реєстру стали вже 44 держави та Європейський Союз.

Наразі українці можуть подавати заяви за 11 категоріями, зокрема щодо:

  • вимушеного внутрішнього переміщення;
  • смерті або зникнення безвісти близького члена сім’ї;
  • серйозних тілесних ушкоджень, катувань чи нелюдського поводження;
  • сексуального насильства;
  • позбавлення свободи або примусової праці;
  • пошкодження чи знищення житлового та нежитлового нерухомого майна;
  • втрати доступу до майна на тимчасово окупованих територіях.

Перелік категорій поступово розширюватиметься. Подати заяву можна через державний портал "Дія".

Міжнародний реєстр збитків запустили у квітні 2024 року. Його створення було погоджене ще 17 травня 2023-го, коли угоду підписали понад 40 держав-членів Ради Європи, а також США, Канада та Японія.

У майбутньому країни-учасниці планують створити Компенсаційну комісію, яка розглядатиме подані заяви та визначатиме розмір збитків. На завершальному етапі рф має виплатити компенсації постраждалим.

В Україні вже діє окремий Реєстр пошкодженого та знищеного майна, що працює з 2022 року. Дані з нього інтегрують у міжнародний реєстр, а люди, які користувалися програмою «єВідновлення», автоматично мають підтвердження про завдані збитки.

Виконавчий директор Міжнародного реєстру збитків Маркіян Ключковський наголошує: навіть якщо люди вже отримали певну компенсацію від держави, варто подавати заяви й до міжнародного Реєстру, адже саме він стане основою для майбутніх виплат від росії.

війнаАвстраліяреєстр збитківросія загроза

Останні матеріали

путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він з ним за стіл переговорів? – New York Times
Політика
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він з ним за стіл переговорів? – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 15:45
Перемир'я чи
Політика
Перемир'я чи "велика угода"? Що далі з переговорами між Україною та росією – Курт Волкер
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 12:09
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Політика
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 09:13
Новий тон єдності? Трамп пропонує Зеленському
Політика
Новий тон єдності? Трамп пропонує Зеленському "дуже хороші" гарантії безпеки для України – The Times
Переклад iPress – 19 серпня 2025, 16:32
Покровський прорив. Як корпуси ЗСУ латають фронт – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Покровський прорив. Як корпуси ЗСУ латають фронт – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 серпня 2025, 11:43
Мир – не лише припинення бойових дій. Трамп не є тим миротворцем, яким він себе вважає – Іво Даалдер
Політика
Мир – не лише припинення бойових дій. Трамп не є тим миротворцем, яким він себе вважає – Іво Даалдер
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 16:18
Зміна правил гри або ж пастка? Чи зможе Європа скористатися своїм стратегічним моментом – Фредерік Кемпе
Зміна правил гри або ж пастка? Чи зможе Європа скористатися своїм стратегічним моментом – Фредерік Кемпе
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 11:42
Угода про знищення України. Європа незабаром буде змушена зробити вибір – Філліпс О'Брайен
Політика
Угода про знищення України. Європа незабаром буде змушена зробити вибір – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 09:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється