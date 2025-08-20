Австралія приєдналася до міжнародного Реєстру збитків від агресії росії
Австралія офіційно приєдналася до Реєстру збитків, завданих агресією російської федерації проти України, та відтепер братиме участь у його діяльності як асоційований член.
Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.
Таким чином, учасниками та асоційованими членами міжнародного Реєстру стали вже 44 держави та Європейський Союз.
Наразі українці можуть подавати заяви за 11 категоріями, зокрема щодо:
- вимушеного внутрішнього переміщення;
- смерті або зникнення безвісти близького члена сім’ї;
- серйозних тілесних ушкоджень, катувань чи нелюдського поводження;
- сексуального насильства;
- позбавлення свободи або примусової праці;
- пошкодження чи знищення житлового та нежитлового нерухомого майна;
- втрати доступу до майна на тимчасово окупованих територіях.
Перелік категорій поступово розширюватиметься. Подати заяву можна через державний портал "Дія".
Міжнародний реєстр збитків запустили у квітні 2024 року. Його створення було погоджене ще 17 травня 2023-го, коли угоду підписали понад 40 держав-членів Ради Європи, а також США, Канада та Японія.
У майбутньому країни-учасниці планують створити Компенсаційну комісію, яка розглядатиме подані заяви та визначатиме розмір збитків. На завершальному етапі рф має виплатити компенсації постраждалим.
В Україні вже діє окремий Реєстр пошкодженого та знищеного майна, що працює з 2022 року. Дані з нього інтегрують у міжнародний реєстр, а люди, які користувалися програмою «єВідновлення», автоматично мають підтвердження про завдані збитки.
Виконавчий директор Міжнародного реєстру збитків Маркіян Ключковський наголошує: навіть якщо люди вже отримали певну компенсацію від держави, варто подавати заяви й до міжнародного Реєстру, адже саме він стане основою для майбутніх виплат від росії.