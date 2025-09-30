Австрія висилає російського дипломата через шпигунський скандал

російський дипломат вже залишив територію Австрії.

Міністерство закордонних справ Австрії оголосило персоною нон грата співробітника посольства росії у зв’язку зі шпигунським скандалом у австрійській нафтогазовій та хімічній групі OMV.

Представниця австрійського МЗС повідомила агентству APA, що російський дипломат вже залишив територію Австрії. Рішення ухвалили після того, як росія відмовилася зняти імунітет зі свого співробітника, щоб австрійські правоохоронці могли розпочати розслідування.

За даними австрійських спецслужб, російський дипломат неодноразово зустрічався зі звільненим співробітником OMV, який перебував під підозрою у шпигунстві на користь рф. Контррозвідка підозрює, що колишній керівник австрійської компанії ділився конфіденційною інформацією про роботу з російським агентом.

Після публікації інформації у середині вересня співробітника OMV було звільнено. Наразі він перебуває на волі.

Про компанію

OMV — найбільша нафтова компанія Центральної Європи, її штаб-квартира розташована у Відні.