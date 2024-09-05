Австрійська авіаційна компанія могла постачати в росію деталі для літаків

Фірма також є частиною китайського автохолдингу.

Компанія Diamond Aircraft могла постачати в росію через Китай запчастини та двигуни до своїх літаків в обхід санкцій.

Про це повідомила австрійська газета Kronen Zeitung.

"Вибухонебезпечні експортні угоди в Австрії: згідно з російськими контрактами, двигуни й навіть цілі літаки вітчизняних виробників можуть потрапити до москви через Китай. Як вважається, пластикові деталі для безпілотників та інших систем озброєнь також "неусвідомлено" потрапляють до путіна через Пекін, Арабські Емірати та інші країни", - йдеться в статті.

Компанія Diamond Aircraft з міста Вінер-Нойштадт, що у Нижній Австрії, робить бізнес на своїх приватних літаках по всьому світу.

Як сама материнська компанія, так і її дочірня компанія Austro Engines, згідно з повідомленнями, підтримують тісні стосунки з китайськими компаніями, адже компанія є частиною китайського автохолдингу Wanfeng Auto Holding Group.

"Але саме тут, очевидно, і починаються проблеми: поставки будуть йти не в Піднебесну, а в росію. Принаймні один з кінцевих споживачів, Уральський завод цивільної авіації, бере участь у виробництві смертоносних безпілотників, що використовуються російською армією у війні проти України. Наприклад, УЗГА постачає російському Ульяновському інституту цивільної авіації червоно-біло-червоні запчастини до двигунів для літаків Diamond DA40NG та двигун E4-A від Austro Engine. Загальна сума нового контракту становить 52 млн рублів", - пишуть журналісти.

Газета, посилаючись на українські джерела, повідомляє, що австрійські літаки використовуються для підготовки пілотів винищувачів.

"Все це відбувається, попри загрозу санкцій і заборону ЄС на їх обхід. Українська влада висловлює рішучий протест, а Управління державної безпеки та розвідки розпочало попереднє розслідування", - зазначається у матеріалі.

"Літаки не підлягають експортним обмеженням. З усім тим, в результаті ретельних перевірок ми іноді утримуємося від потенційних ділових операцій. Розслідуються конкретні підозри щодо несанкціонованих поставок. У випадку з Росією також були підозри, але вони були однозначно спростовані", - заявили в компанії, спростовуючи обвинувачення.

Крім того, Kronen Zeitung пише, що австрійська компанія FACC, яка також значною мірою належить китайській державній оборонній компанії Aviation Industry Corporation of China, могла постачати рф свою пластикову продукцію під час вторгнення в Україну. Документи, які є в наявності газети, свідчать, що російські компанії імпортували продукцію FACC на суму 230 тисяч доларів США у 2023 році. У самій FACC заперечили обвинувачення.