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Азербайджан передав Вірменії 15 полонених в обмін на карти мінних полів у Карабаху

Угода була досягнута за посередництва США і ЄС і стала рідкісним жестом між двома ворогуючими країнами на Південному Кавказ
Азербайджан звільнив 15 вірменських військовополонених в обмін на карти із зазначенням місцезнаходження майже 100 тисяч наземних мін на територіях, окупованих Вірменією протягом майже трьох десятиліть конфлікту через Нагірний Карабах.
Азербайджан передав Вірменії 15 полонених в обмін на карти мінних полів у Карабаху Фото: 1news.az

Про угоду між двома державами було оголошено в суботу, 12 червня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Угода була досягнута за посередництва США і ЄС і стала рідкісним жестом між двома ворогуючими країнами на Південному Кавказі. 

У своїй заяві МЗС Азербайджану подякував держсекретарю США Ентоні Блінкену, виконуючому обов'язки помічника держсекретаря Філу Рікеру і президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, а також ОБСЄ.

У Мішеля відбулась ціла низка контактів з лідерами Вірменії та Азербайджану цього місяця. В останні місяці Мішель також відіграв активну дипломатичну роль в регіоні, допомігши досягнути в квітні домовленості про припинення внутрішньополітичної кризи в Грузії.

Уряд Грузії також сприяв в останніх домовленостях між Азербайджаном та Вірменією. Звільнені вірмени повернулися додому через територію Грузії.

Водночас, в Азербайджані, як вважається, все ще утримуються десятки інших ув'язнених, а у Вірменії є додаткові карти з набагато більшою кількістю мін.

Участь ЄС та США у цій угоді означає повернення певної актуальності регіону для Заходу, який залишився осторонь в той час, як Туреччина втрутилася у військовий спосіб, а Росія відіграла роль у домовленостях про припинення вогню в минулому році.

Нагадаємо, що парламент Вірменії скасував воєнний стан, що діяв майже пів року

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13 06 2021 15:52
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