Азербайджан передав Вірменії 15 полонених в обмін на карти мінних полів у Карабаху
Про угоду між двома державами було оголошено в суботу, 12 червня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Угода була досягнута за посередництва США і ЄС і стала рідкісним жестом між двома ворогуючими країнами на Південному Кавказі.
У своїй заяві МЗС Азербайджану подякував держсекретарю США Ентоні Блінкену, виконуючому обов'язки помічника держсекретаря Філу Рікеру і президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, а також ОБСЄ.
У Мішеля відбулась ціла низка контактів з лідерами Вірменії та Азербайджану цього місяця. В останні місяці Мішель також відіграв активну дипломатичну роль в регіоні, допомігши досягнути в квітні домовленості про припинення внутрішньополітичної кризи в Грузії.
Уряд Грузії також сприяв в останніх домовленостях між Азербайджаном та Вірменією. Звільнені вірмени повернулися додому через територію Грузії.
Водночас, в Азербайджані, як вважається, все ще утримуються десятки інших ув'язнених, а у Вірменії є додаткові карти з набагато більшою кількістю мін.
Участь ЄС та США у цій угоді означає повернення певної актуальності регіону для Заходу, який залишився осторонь в той час, як Туреччина втрутилася у військовий спосіб, а Росія відіграла роль у домовленостях про припинення вогню в минулому році.
Нагадаємо, що парламент Вірменії скасував воєнний стан, що діяв майже пів року
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