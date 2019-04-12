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Азербайджанська компанія завершила придбання "Vodafone Україна"

Другого за величиною оператора мобільного зв'язку в Україні купили за $734 млн
NEQSOL Holding оголосив про успішне фінансування з боку J.P. Morgan Securities Plc і Raiffeisen Bank International A.G. і про завершення придбання 100% акцій "Vodafone Україна" через учасника групи - азербайджанську телекомунікаційну компанію ТОВ Bakcell.
Азербайджанська компанія завершила придбання "Vodafone Україна" Фото: The Telegraph

Як сказано в повідомленні холдингу у вівторок, J.P. Morgan виступила фінансовим консультантом Bakcell, а також спільно з Raiffeisen Bank International A.G. (RBI) організувала фінансування угоди за участю групи міжнародних банків та інституційних інвесторів, передає LB.ua.

Згідно з релізом, зміна власника не вплине на операційну діяльність "Vodafone Україна", компанія продовжить надавати послуги під брендом Vodafone і виконувати всі зобов'язання перед співробітниками, клієнтами та партнерами.

Раніше NEQSOL Holding через OOO Telco Solutions and Investments, підконтрольну Bakcell, підписав юридично зобов'язувальну угоду з ПАТ "МТС" про купівлю її телекомунікаційного бізнесу в Україні. У рамках угоди МТС через свою 100% дочірню компанію Allegretto s.a.r.l. продала 100% частку в компанії Preludium B.V. (Нідерланди), в єдиному акціонері ПрАТ "ВФ Україна", за $734 млн, включаючи відкладений платіж на суму близько $84 млн.

Інвестиційна команда NEQSOL Holding очолила весь M&A процес за підтримки DLA Piper, PwC, Deloitte, Detecon, Linklaters.

Група компаній NEQSOL Holding, згідно з релізом, має більш ніж 25-річний досвід роботи в різних галузях і країнах. Її діяльність охоплює нафтогазову, телекомунікаційну, високотехнологічну та будівельну галузі в таких країнах, як Великобританія, США, Туреччина, Азербайджан, Казахстан, ОАЕ, Бангладеш. Група увійшла в телекомунікаційну галузь на початку 2000-х років. Компанії, що входять до групи, надають послуги мобільного зв'язку, міжнародного транзиту і продажу оптового інтернету, послуги виділених ліній, послуги дата-центру та ін.

Засновником і 100% власником групи компаній NEQSOL Holding, у тому числі компаній Nobel Oil Services (UK) Limited, Nobel Oil E&P (UK) Limited (торговельне найменування Nobel Upstream), Bakcell ТОВ і Norm ВАТ, є Насиб Гасанов.

Другий за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні "Vodafone Україна" за підсумками 2018 року скоротив чистий прибуток на 18,1% порівняно з 2017 роком, до 1,8 млрд грн, при зростанні доходу на 8% - до 12,9 млрд грн. У компанії пояснюють це збільшенням витрат унаслідок активного розгортання мереж 4G і 3G.

Географія бізнесу МТС істотно скоротилася за останні три роки. У 2016 році оператор пішов з Узбекистану, продавши свій бізнес там за символічний $1 через тяганину з американським регулятором, який запідозрив МТС, VEON (раніше Vimpelcom Ltd.) у багатомільйонних хабарах для забезпечення можливості вийти на місцевий ринок зв'язку.

У 2017 році МТС покинула Туркменію, оскільки національний оператор "Туркментелеком" не продовжив договір про співпрацю з оператором - це призвело до відключення послуг міжнародного та міжміського зонового зв'язку та послуг доступу в інтернет. Терміни виданих дозволів на частоти в "дочки" МТС до того моменту теж минули. За підсумками 2017 року МТС зафіксувала збиток від знецінення активів у Туркменії в 3,2 млрд рублів.

В Україні МТС, побоюючись санкцій, перейшла під бренд Vodafone.

Після закриття угоди у МТС збережуться тільки два активи за кордоном - у Білорусі (належать 49%) і Вірменії (належать 100%).

Нагадаємо, що Азербайджанський мобільний оператор Bakcell домовився про придбання в телекомунікаційної компанії "МТС" оператора мобільного зв'язку компанії "Vodafone Україна" за 734 млн доларів.

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04 12 2019 10:20
ТЕГИ: Vodafone
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