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"Vodafone Україна" розпочинає пілотний проект забезпечення автоматизації збору та обліку даних із викорис

Послуга дасть можливість автоматизувати процес збору даних, їхню обробку та управління.
Мобільний оператор "Vodafone Україна" підписав меморандум із розробником білінгових систем ТОВ "Компанія "Ліана" та постачальником обладнання ТОВ "БТК-Центр Комплект" щодо забезпечення операторів газового ринку енергоефективною технологією NB-IoT для автоматизації збору та обліку даних використання газу.
"Vodafone Україна" розпочинає пілотний проект забезпечення автоматизації збору та обліку даних із викорис Фото: The Telegraph

Згідно з повідомленням оператора у четвер, пілотний проект буде реалізований у білінговій системі Gasolina, призначеній для автоматизації роботи абонентських відділів, які ведуть облік розрахунків населення за газ, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Газові компанії - учасники пілотного проекту отримають доступ до web-кабінету з інформацією про комерційне використання газу, зручний інструмент для планування та аналітики, а також можливість автоматичного завантаження даних у свої інформаційні бази та системи.

Згідно із затвердженою технологією, на облікові прилади в інфраструктурі компаній із постачання природного газу населенню встановлюється обладнання з технологією мобільного оператора, яке дає змогу в онлайн-режимі знімати та передавати дані за обсягами використання газу.

Послуга дасть можливість автоматизувати процес збору даних, їхню обробку та управління.

Після закінчення пілотного проекту планується комерційний запуск послуги "Розумний облік газу" для газових компаній, що працюють із білінговою системою Gasolina.

Як повідомлялося, у вересні 2020 року "Vodafone Україна" запустив у комерційну експлуатацію послугу "Розумний облік водопостачання" на базі власної мережі NB-IoT.

У лютому поточного року "Vodafone Україна" запустив послугу пакетного управління loT SIM-картами.

У січні 2020 року "Vodafone Україна" запустив у комерційну експлуатацію власну NB-IoT-мережу (мережа для інтернету речей) на частоті 1800 МГц.

У грудні 2018 року міжнародна Vodafone Group і мобільний оператор "Vodafone Україна" підписали договір про використання глобальної IoT-платформи Vodafone в Україні.

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15 10 2020 15:38
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