Бангладеш вимагає компенсацію через війну в Україні

Війна мала серйозні глобальні економічні наслідки, особливо для таких країн, як Бангладеш, яка імпортує більшість своїх джерел енергії.

Компанії, які отримують "шалені прибутки" від війни в Україні, повинні компенсувати постраждалим менш розвиненим країнам.

Про це заявив міністр закордонних справ Бангладеш Абдул Момен під час саміту G20 у Нью-Делі, пише CNBC.

"У цій війні деякі компанії отримують шалений прибуток... енергетичні та оборонні компанії. Тому ми стверджуємо, що ті компанії, які отримують шалений прибуток, повинні направляти принаймні 20% прибутку тим країнам, які найбільше постраждали, як ми", — сказав Момен, не називаючи конкретних компаній.

Зазначається, що розв'язана росією війна проти України має значні глобальні економічні наслідки, особливо для таких країн, як Бангладеш, яка імпортує більшу частину своєї енергії. За словами міністра закордонних справ, близько 95% енергоносіїв Бангладеш імпортуються.

"Звичайно, ми купуємо енергію з-за кордону. Вартість енергії різко зросла, що призвело до високої інфляції. Ми намагаємося контролювати інфляцію, надаючи субсидії, і це дорого обходиться уряду. Тому ми хочемо закінчення війни. Ми віримо в мирні переговори", — сказав Момен.

Крім того, голова МЗС зазначив, що країни G20 повинні зробити цю компенсацію "обов'язковою".

"Це лідери G20 - вони лідери світу... Якщо я запитаю, їм на це наплювати. Але лідери G20 можуть зобов'язати всі ці компанії виплачувати частину свого надприбутку найбільш постраждалим країнам", — сказав Момен.

Міністр закордонних справ Бангладеш додав, що продовольча безпека є ще однією проблемою, з якою бореться країна, яку лідери G20 повинні вирішити. Він також розкритикував санкції Заходу проти країни-терористки росії, заявивши, що вони нібито найбільше шкодять країнам, що розвиваються.

"Наступного разу, коли вони запропонують санкції та контрсанкції, вони повинні принаймні проконсультуватися з такими, як ми — країнами, що розвиваються, — щоб зрозуміти, наскільки це їм зашкодить. І треба створити механізм, щоб ті країни, які постраждали, отримували компенсацію", — вважає Момен.

Додамо, що CNBC не наводить цитат міністра, які б засуджували росію за її вторгнення в Україну, котре й стало причиною погіршення економічної ситуації в різних країнах світу.

Раніше повідомлялось, що глави МЗС країн G20 не змогли погодити підсумкову заяву через розбіжності щодо війни.