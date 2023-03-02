Глави МЗС країн G20 не змогли погодити підсумкову заяву через розбіжності щодо війни

Міністри закордонних справ росії і Китаю Сергій Лавров і Цінь Ган не погодилися з двома відповідними пунктами.

Міністри закордонних справ G20 на саміті погодили підсумкове комюніке без позиції щодо України. Цьому завадили претензії з боку росії та Китаю.

Про це повідомляє Bloomberg.

Більшість держав знову найрішучішим чином засудили російську агресивну війну і зажадали безумовного виведення військ з території України. Міністри закордонних справ росії і Китаю Сергій Лавров і Цінь Ган не погодилися з двома відповідними пунктами.

Міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар заявив журналістам наприкінці зустрічі, що спільної підсумкової декларації не було ухвалено з огляду на "дуже поляризовані погляди деяких країн".

"Міністри закордонних справ країн G-20 не змогли дійти згоди щодо опису війни росії проти України", - сказав журналістам глава МЗС Індії.

Перед цим стало відомо, що делегація ЄС не підтримає заяву на зустрічі міністрів закордонних справ "Групи двадцяти" в Індії, якщо вона не міститиме засудження війни росії проти України.

Індія як приймаюча сторона заявила, що війна в Україні буде важливою темою для обговорення, але "питання, пов'язані з продовольчою, енергетичною та добривною безпекою, вплив конфлікту на економічні виклики, з якими ми стикаємося", також отримають "належну увагу".