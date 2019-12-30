Банкіри розповіли, коли може відновитися зміцнення гривні

Після новорічних та різдвяних свят зміцнення курсу гривні може відновитися.

Таку думку висловили банкіри, опитані агентством "Інтерфакс-Україна", передає "Економічна правда".

"Гривня йде на новорічні фінансові канікули на позначці 23,69 гривні за долар, що відповідає номінальній ревальвації за підсумками року на 14,5%. При збереженні попиту на ОВДП з боку нерезидентів курс може не тільки стабілізуватися, але і почати зміцнюватись", - сказав директор казначейства банку "Кредит Дніпро" Олег Курінний.

За його словами, різка зміна тренда тривалого зміцнення гривні на її стрімке ослаблення до тритижневого мінімуму сталася під впливом цейтноту учасників ринку в зв'язку з нестандартним робочим тижнем, що завершує фінансовий рік, і зі стартом різдвяних канікул в Європі і США.

"Рекордний денний викуп валюти регулятором в обсязі 700 млн доларів в четвер і курсовий розворот, що послідував за ним, були сприйняті ринком як сигнал до нагнітання ажіотажу: готівковий ринок різко підвищив котирування долара і збільшив спред, що в поєднанні з періодом відшкодувань ПДВ і фіналізацією учасниками ринку річних фінансових розрахунків мало ефект пружини, що розтиснулася", - сказав банкір.

"В результаті котирування долара пішли вгору, вони підігріваються спекулятивною активністю", - додав він.

Старший аналітик Райффайзен Банку Аваль Михайло Ребрик вважає, що ослаблення курсу гривні носить ситуативний характер, оскільки немає ні фундаментальних, ні інформаційних причин для його ослаблення.

"Девальвація проходить на "тонкому" ринку, тобто на малих обсягах, що в деякій мірі говорить про нестійкий, а іноді про спекулятивний характер такого руху. Виходячи з характеру руху, характеру угод на міжбанку, якими забезпечено зростання, і того факту, що котирування на готівковому ринку випереджають міжбанк, я схильний вважати, що поточне ослаблення гривні ситуативне", - сказав він.

При цьому Ребрик додав, що якщо не буде негативного інформаційного підживлення, то з початком "нового сезону" розміщень ОВДП і повернення на ринок нерезидентів велика ймовірність відновлення ревальваційного тренда.

"На мій погляд, ключовий драйвер поточного руху курсу гривні - відкладені покупки і закриття коротких спекулятивних позицій. Можу припустити, що учасники ринку і населення з урахуванням потужної ревальвації, яка тривала досить довго, очікували якихось сигналів про розворот", - заявив він.

"Мабуть, таким сигналом послужили активні купівлі НБУ останнім часом, якими він захистив рівень 23,25-23,30 гривні за долар. Ну і остання крапля - аукціон НБУ на 1 млрд доларів. Думаю, ці події були сприйняті багатьма, як ознаки локального "дна", що і спровокувало купівлі, на яких курс долара пройшов вгору", - сказав Ребрик.

Начальник управління казначейства "Банку Форвард" Наталія Шишацька вважає, що після свят ревальваційний тренд гривні відновиться.

"З огляду на дефіцит бюджету, Мінфін, швидше за все, продовжить розміщення ОВДП на аукціонах і в наступному році, а значить, приплив валюти від нерезидентів під покупку держпаперів залишиться одним з основних факторів, що впливають на зміцнення гривні", - сказала вона.

Коментуючи ситуацію на готівковому валютному ринку, Шишацька зазначила, що зниження курсу гривні в останні дні обумовлено тим, що населення здає валюту під "фінансування" свят, а також переводить валютні депозити в гривневі, оскільки прибутковість по них вище.

"Перед святами або довгими вихідними завжди розширюється спред по курсам на готівковому ринку. Після свят спред звузиться, рух курсу буде ідентичним безготівковому", - додала вона.

Нагадаємо, що Від початку 2019 року курс української гривні відносно долара підвищився на 19%, що зробило її першою у рейтингу валют, які найбільше виросли.