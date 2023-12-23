Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Байден підписав закон про витрати на оборону на наступний рік. У ньому вказується також допомога для України

23 грудня 2023, 08:55
Байден підписав закон про витрати на оборону на наступний рік. У ньому вказується також допомога для України
Палата представників та Сенат ухвалили його минулого тижня.

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байден підписав законопроект про щорічні витрати на оборону, в якому передбачена рекордна сума для Пентагону 886 мільярдів доларів. У ньому вказується також допомога для України.

Про це повідомляють прес-служба Білого дому та Reuters.

Цей законопроект про оборонну політику Штатів минулого тижня був ухвалений Конгресом.

"Сьогодні я підписав закон H.R. 2670, "Закон про дозвіл на національну оборону (NDAA) на 2024 фінансовий рік" ("Акт"). Закон дозволяє асигнування на фінансовий рік головним чином для програм національної безпеки Міністерства оборони, Міністерства енергетики, Державного департаменту та розвідувального співтовариства", - йдеться в повідомленні.

Також Байден заявив, що закон надає критично важливі повноваження, необхідні для створення армії, необхідної "для стримування майбутніх конфліктів, одночасно підтримуючи військовослужбовців, їхніх подружжя та сім’ї, які щодня виконують цю місію".

"Моя адміністрація з нетерпінням чекає на співпрацю з Конгресом щодо відновлення повноважень цього важливого органу національної безпеки якнайшвидше в новому році. Хоча я із задоволенням підтримую важливі цілі NDAA, я зауважу, що деякі положення Закону викликають занепокоєння", - додав американський президент.

Сума для допомоги Україні в заяві Білого дому не вказується. Разом з тим Reuters уточнює, що законопроект продовжує один захід допомоги Києві, ініціативу сприяння безпеці України, до кінця 2026 року, дозволяючи виділити $300 мільйонів на програму у фінансовому році, який закінчується 30 вересня 2024 року, і в наступному.

Додамо, що закон, що складається з майже 3100 сторінок, передбачав підвищення зарплати військовослужбовцям на 5,2% і збільшив загальний бюджет національної безпеки приблизно на 3% до 886 мільярдів доларів. Він також перераховує певні китайські компанії з виробництва акумуляторів, які, за його словами, не мають права на закупівлі Міністерства оборони.

Нагадаємо, 14 грудня Сенат США підтримав законопроект про оборонну політику, що виділяє рекордні $886 млрд щорічних військових витрат. При цьому проект американського президента Байдена про допомогу Україні на $61 млрд, як очікується, буде розглянуто окремо.

Проект був прийнятий за сильної підтримки як демократів, так і республіканців, обійшовши партійні розбіжності із соціальних питань.

Цей законопроект продовжує один захід допомоги Україні - Ініціативу сприяння безпеці України - до кінця 2026 року, дозволяючи виділяти $300 млн на програму у фінансовому році, що закінчується 30 вересня 2024 року, та наступного.

Зауважимо, що раніше Байден просив Конгрес схвалити допомогу для України на $61 млрд. Цей запит на надзвичайні витрати застряг у Конгресі, оскільки республіканці відмовилися схвалити допомогу Україні, допоки демократи не погодилися на значне посилення імміграційного законодавства.

оборонадопомога УкраїніБайден США

Останні матеріали

Історія чергового вбивства. Як Патрушев закатрупив Пригожина для путіна – Wall Street Journal
Політика
Історія чергового вбивства. Як Патрушев закатрупив Пригожина для путіна – Wall Street Journal
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 16:34
Переоцінка можливостей та зарозумілість інституцій. Дефіцит смиренності у військових інституціях приводить до поразок – Мік Раян
Cуспільство
Переоцінка можливостей та зарозумілість інституцій. Дефіцит смиренності у військових інституціях приводить до поразок – Мік Раян
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 12:27
The Economist визначив країну року. Похмурого 2023 року
Cуспільство
The Economist визначив країну року. Похмурого 2023 року
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 09:09
Затягування з допомогою Україні. Бездіяльність Заходу щодо України загрожує небезпечними наслідками в москві – Дара Массіко
Політика
Затягування з допомогою Україні. Бездіяльність Заходу щодо України загрожує небезпечними наслідками в москві – Дара Массіко
Переклад iPress – 21 грудня 2023, 14:42
Війна в Газі та Україні. Дуже різні війни зі схожими уроками для США – Макс Бут
Cуспільство
Війна в Газі та Україні. Дуже різні війни зі схожими уроками для США – Макс Бут
Переклад iPress – 21 грудня 2023, 11:36
Це дальність, дурню... Особливості повітряного бою і можливості F-16. Частина 2 – Том Купер
Технології
Це дальність, дурню... Особливості повітряного бою і можливості F-16. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 20 грудня 2023, 23:39
Китайські трейдери та марокканські порти. Як росія обходить санкції на технології – New York Times
Бізнес & Фінанси
Китайські трейдери та марокканські порти. Як росія обходить санкції на технології – New York Times
Переклад iPress – 20 грудня 2023, 16:50
Широкий ракурс: Вашингтон втратив орієнтир. Туман Саллівана над Білим домом – Дейв Трой
Політика
Широкий ракурс: Вашингтон втратив орієнтир. Туман Саллівана над Білим домом – Дейв Трой
Переклад iPress – 20 грудня 2023, 12:15
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється