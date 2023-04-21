Байден поговорив із Макроном про його візит до Китаю

Обговорили і підтримку України.

Президенти Сполучених Штатів і Франції Джо Байден та Емманюель Макрон провели телефонну розмову в четвер увечері.

Про це повідомляє Білий дім.

Лідери обох держав обговорили, зокрема, питання підтримки України.

Президенти вкотре підтвердили свою непохитну підтримку українців перед обличчям жорстокої агресії росії.

Крім того, йшлося про візит Макрона до Китаю, а також про "постійні зусилля з просування процвітання, безпеки, спільних цінностей і заснованого на правилах міжнародного порядку в Індо-Тихоокеанському регіоні" та про важливість збереження миру та стабільності в Тайванській протоці.

Заяви Макрона про "стратегічний нейтралітет" Європи від США та про нейтралітет щодо Тайваню викликали різку критику з боку як американських, так і європейських політиків.

Як повідомлялось, працівники Міністерства закордонних справ Франції скаржаться на те, що президент Макрон тримає їх у невіданні щодо зовнішньої політики і намагається керувати нею самостійно за допомогою власних радників, а дипломатів просто ставлять перед фактом

Візит президента Франції до Китаю, який багато хто в Європі та США назвав "катастрофою" та "провалом", завершився, але луна від нього й досі дратує слух прибічників євроатлантичної єдності. Тим більше що Емманюель Макрон не заспокоївся й продовжує тиражувати свої вельми контроверсійні тези у виступах та інтерв’ю.