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Байден сумнівається у мирному переданні влади, якщо Трамп зазнає поразки на виборах – Reuters

08 серпня 2024, 09:53
Байден сумнівається у мирному переданні влади, якщо Трамп зазнає поразки на виборах – Reuters
Президент США серйозно сприймає погрози з боку Дональда Трампа.
У своєму першому інтерв'ю після відмови від участі у виборчих перегонах чинний президент США Джо Байден висловив сумнів, що в разі поразки Дональда Трампа у листопаді той дозволить статися мирному транзиту влади до Камали Гарріс.
 
Про це пише Reuters.
 
Господар Білого дому нагадав про заяву Трампа, що перемога демократів на виборах призведе до "кривавих наслідків". На думку президента, до цих слів мало хто ставиться серйозно, але насправді республіканець дійсно у це вірить. 
 
Під час відповіді Байден допустив обмовку: спершу він сказав, що мирної передачі влади не буде "у випадку перемоги Трампа", після чого виправився, що мав на увазі поразку експрезидента.
 
Трамп досі переконаний, що у нього "вкрали" перемогу на виборах у 2020 році. Через його радикальні заяви 6 січня 2021 року прихильники республіканців намагалися штурмувати будівлю Капітолію у Вашингтоні. 
Джо БайденВибори СШАвійна в Україніросія окупанти

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