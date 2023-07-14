Байден уповноважив Пентагон відправити до Європи близько трьох тисяч резервістів

НАТО нарощує контингент на тлі війни росії в Україні.

Президент США Джо Байден надав дозвіл Пентагону направити до Європи до трьох тисяч військовослужбовців резерву.

Про це повідомляє CNN.

США мають в Європі понад 100 тисяч військовослужбовців, і ця кількість зросла після початку повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року.

Згідно з новим дозволом, сили резерву будуть частиною операції Atlantic Resolve (Атлантична рішучість), поточного ротаційного розгортання сил НАТО та її східного флангу. Нещодавно підписаний наказ визначає операцію Atlantic Resolve як операцію на випадок надзвичайних ситуацій, яка надає резервістам ті самі можливості та переваги, що й військовослужбовцям на дійсній службі.

"Це нове рішеня дасть переваги військовим та їх сім’ям завдяки збільшенню повноважень, прав та доступу до сил і персоналу компонентів резерву", — заявив директор з операцій Об’єднаного штабу генерал-лейтенант Дуглас Сімс на брифінгу для преси.

Цей крок дає Міністерству оборони можливість надіслати більше сил для допомоги Європейському командуванню США. Однак офіційний представник міністерства оборони сказав, що відправка цих сил на театр, ймовірно, займе приблизно шість місяців.

Додаткові війська, ймовірно, працюватимуть у сфері матеріально-технічного забезпечення та життєзабезпечення, або в галузях медицини — ролі, які резерви зазвичай виконують частіше, ніж військові сили.

З 2014 року сили США в рамках Atlantic Resolve розгортаються в Європі для роботи з союзниками та партнерами в регіоні. Прес-секретар Пентагон генерал Патрік Райдер додав, що нове призначення дозволить Міністерству оборони «забезпечувати кращу підтримку системи та підтримувати наші сили».

"Це включає в себе такі речі, як підвищена оперативність укладання контрактів, права, пов’язані з персоналом, які надають активованим резервістам ті ж переваги, що й персоналу активного компоненту", – сказав він.

До 2014 року, а саме до незаконної анексії росією півострова Крим, війська НАТО не планували розміщувати в Східній Європі. Та у 2016 році, під час Варшавського саміту, в Альянсі вирішили збільшити свою присутність в регіоні. Тож вже наступного року було створено чотири багатонаціональні бойові групи на території Естонії, Латвії, Литви та Польщі під керівництвом Великої Британії, Канади, Німеччини та США.

Та у 2022 році, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, у НАТО вирішили створили ще чотири батальйонні групи. Їх розмістили у Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині.