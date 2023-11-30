Байден вживає заходів для скасування майже всіх обмежень на доступ Ізраїлю до запасів зброї США

Зараз країна має подібний дозвіл, але не на всю зброю.

Президент США Джо Байден прагне зняти обмеження на доступ Ізраїлю до всіх категорій озброєння та боєприпасів на американських складах, що розміщені на Близькому Сході.

Про це повідомляє видання The Intercept.

Для надання доступу до своїх запасів озброєння на Близькому Сході Білий Дім звернувся до Сенату з проханням скасувати обмеження у своєму останньому запиті на додатковий бюджет від 20 жовтня.

Пентагон розгорнув подібні об’єкти в 1980-х роках для використання у випадку загострення регіональних конфліктів. Ізраїлю, за існуючими домовленостями, дозволено отримати доступ до запасів, але лише за обмежених обставин. Саме ці обмеження має намір зняти Президент США.

Наразі країна може брати з американських сховищ лише те озброєння, що класифікується Сполученими Штатами як “застаріле” або “зайве”.

Запропоновані Сенату зміни також мають скасувати обменнення річного бюджету, який Вашингтон може витратити на поповнення WRSA-I. На сьогоднішній день він складає 200 млн доларів.

Фактично необмежене фінансування створить безперебійний канал для постачання озброєння та боєприпасів до Ізраїлю шляхом простого розміщення їх на резервних сховищах WRSA-І.