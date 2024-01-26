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ПОЛІТИКА

Байден заморозив дозволи на експорт газу, поставивши під загрозу великі проєкти – Bloomberg

26 січня 2024, 16:14
Байден заморозив дозволи на експорт газу, поставивши під загрозу великі проєкти – Bloomberg
Фото: Mind.ua
Цей крок опинився у центрі дебатів про роль СПГ в енергетичному майбутньому.

Адміністрація президента США Джо Байдена в п'ятницю, 26 січня, призупинила затвердження нових ліцензій на експорт скрапленого природного газу, щоб ретельно вивчити, як ці поставки впливають на зміну клімату, економіку і національну безпеку. Пауза, ймовірно, порушить плани щодо проектів вартістю в мільярди доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Дослідження Міністерства енергетики базуватиметься на аналізі, який лежить в основі розгляду пропозицій щодо збільшення обсягів постачання природного газу до європейських, азійських та інших країн, які не є партнерами США по зоні вільної торгівлі. Зараз новий експорт перевіряється в кожному конкретному випадку, щоб визначити, чи відповідає він суспільним інтересам - правило, встановлене федеральним законом, але урядові припущення, які використовуються в цих оглядах, не оновлювалися з 2018 року.

"Ми ретельно вивчимо вплив експорту СПГ на вартість енергоносіїв, енергетичну безпеку Америки та навколишнє середовище. Ця пауза у видачі нових дозволів на експорт СПГ показує кліматичну кризу такою, якою вона є: екзистенційною загрозою нашого часу", - сказав Байден.

Цей крок опинився у центрі дебатів про роль СПГ в енергетичному майбутньому.

У той час як прихильники СПГ стверджують, що він має вирішальне значення для відмови країн, що розвиваються, від використання вугілля і надання Європі можливості відмовитися від російського газу, екологи попереджають, що створення величезної інфраструктури, необхідної для транспортування СПГ, гарантує, що він буде спалюватися протягом наступних поколінь.

Пауза запроваджена в той час, коли екологи вхопилися за проекти СПГ, як за лакмусовий папірець зобов'язань Байдена щодо боротьби зі зміною клімату.

Перевірку, яка не вплине на раніше видані дозволи і не похитне статус США як найбільшого світового експортера СПГ, проведуть національні лабораторії Міністерства енергетики. Це може розтягнутися на місяці, перш ніж звіт буде доступний для громадського обговорення. Високопосадовці адміністрації не назвали чітких термінів, зазначивши лише, що це буде зроблено оперативно і займе кілька місяців.

"Багато чого сталося за останнє десятиліття з моменту створення цієї програми, і ми повинні мати ще більше розуміння потреб ринку, довгострокового попиту і пропозиції енергоресурсів, а також екологічних факторів", - сказала міністр енергетики США Дженніфер Гранхолм.

Пауза може мати наслідки для більш ніж десятка пропозицій, які зараз очікують на розгляд у Міністерстві енергетики.

Це питання також має політичні наслідки для Байдена, оскільки змушує його балансувати між низкою пріоритетів. Багатомісячний розгляд фактично призупинить рішення про додатковий експорт СПГ до президентських виборів 5 листопада.

Деякі екологи вимагали від Байдена змінити курс щодо СПГ і чітко дали зрозуміти, що вони ретельно вивчають кожен проект з видобутку викопного палива, який затверджується під керівництвом президента.

Водночас республіканці, включаючи колишнього президента Дональда Трампа, звинуватили Байдена в тому, що він формує пріоритети свого кліматичного порядку денного ціною внутрішніх робочих місць та інших економічних проблем.

У середу, 24 січня, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що обмеження експорту СПГ завадить досягненню мети США - боротьбі з впливом росії як глобального постачальника газу.

Національний радник Білого дому з питань клімату Алі Заїді сказав, що наявний аналіз уряду застарів і не відображає нову інформацію про те, наскільки метан - основний компонент природного газу, може нагрівати атмосферу. Попередні дослідження були завершені у 2012, 2015 та 2018 роках.

Природний газ менш "брудний", ніж вугілля, і прихильники нафтової промисловості стверджують, що це одна з причин для збільшення експорту. Але екологи кажуть, що витоки метану зі свердловин, трубопроводів і внаслідок процесу переробки підривають ці "зелені" переваги, а розширення експорту СПГ може витіснити інвестиції в альтернативні чисті джерела енергії.

Водночас, прихильники СПГ розкритикували рішення адміністрації, заявивши, що воно гальмує розвиток і підриває обіцянки США допомогти Європі відмовитися від російського газу.

економікакліматБайденСПГ

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