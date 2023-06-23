Матеріали:
Теми:

Байден знову назвав Сі Цзіньпіна диктатором та заявив про намір зустрічі із ним

23 червня 2023, 11:07
Байден знову назвав Сі Цзіньпіна диктатором та заявив про намір зустрічі із ним
США
Глава Білого дому вважає, що його слова про китайського лідера Сі Цзіньпіна не матимуть "реальних наслідків".

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підтвердив, що вважає лідера Китаю Сі Цзіньпіна диктатором та висловив сподівання на зустріч із ним у майбутньому.

Про це Байден заявив під час пресконференції у Білому домі.

Американський лідер сказав, що істерія навколо відносин США та Китаю згасає, інцидент із повітряною кулею призвів до певного непорозуміння, однак візит держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна був чудовим.

Байден вважає, що його слова про китайського лідера Сі Цзіньпіна не матимуть "реальних наслідків".

Коментуючи реакцію лідера КНР на збиття американцями китайської розвідувальної кулі, президент США заявив, що Сі Цзіньпін не знав, що куля була над територією Сполучених Штатів.

"Він не знав, що вона там була. Ні, я серйозно. Це те, що дуже засмучує диктаторів, коли вони не знають, що сталося", – сказав Байден.

Міністерство закордонних справ КНР висловило свій протест проти висловлювань з боку США, заявивши, що вони є провокаційними.

Китайська сторона назвала такі звинувачення "абсурдними і надзвичайно безвідповідальними", оскільки вони суперечать основним фактам і дипломатичним протоколам, а також порушують політичну гідність Китаю.

СШАКитайдиктаторвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian
Політика
путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian
23 червня 2023, 15:00
Сірі зони = зелене світло для агресії. Чому не слід зволікати з прийняттям України до НАТО – Курт Волкер
Політика
Сірі зони = зелене світло для агресії. Чому не слід зволікати з прийняттям України до НАТО – Курт Волкер
23 червня 2023, 10:30
Сценарії контрнаступу: буде щось подібне до Херсонської операції, але повільніше – естонський військовий аналітик
Політика
Сценарії контрнаступу: буде щось подібне до Херсонської операції, але повільніше – естонський військовий аналітик
22 червня 2023, 17:20
ЗСУ тисне, росіяни огризаються, але контрнаступ триває – Том Купер
Політика
ЗСУ тисне, росіяни огризаються, але контрнаступ триває – Том Купер
22 червня 2023, 13:00
Переможне влучання. Знищення складу боєприпасів у Риковому може розвалити російську оборону на півдні – Трент Теленко
Політика
Переможне влучання. Знищення складу боєприпасів у Риковому може розвалити російську оборону на півдні – Трент Теленко
22 червня 2023, 10:00
Друзі путіна. Як
Політика
Друзі путіна. Як "союзники" у Великій Британії допомогли Ротенбергу уникнути західних санкцій – розслідування
Переклад iPress – 21 червня 2023, 18:30
Один на трьох. Український батальйон здатен протистояти кільком російським – Том Купер
Один на трьох. Український батальйон здатен протистояти кільком російським – Том Купер
Переклад iPress – 21 червня 2023, 14:30
План путіна щодо швидкої перемоги в Україні провалився. Зараз росія реалізує жорстокішу стратегію – Мік Раян
План путіна щодо швидкої перемоги в Україні провалився. Зараз росія реалізує жорстокішу стратегію – Мік Раян
21 червня 2023, 10:00
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється