Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

BBC вибачилася перед Трампом через монтаж його промови у програмі Panorama

14 листопада 2025, 09:36
BBC вибачилася перед Трампом через монтаж його промови у програмі Panorama
Корпорація пообіцяла більше не показувати цей випуск.

Телерадіомовна корпорація BBC офіційно вибачилася перед президентом США Дональдом Трампом за монтаж його промови у документальному випуску програми Panorama.

Про це повідомляє сам британський мовник.

У BBC визнали, що монтаж створив "помилкове враження, що президент Трамп безпосередньо закликав до насильницьких дій". Корпорація пообіцяла більше не показувати цей випуск.

"Ми визнаємо, що наша редакція ненавмисно створила враження, що ми показуємо один безперервний фрагмент промови, а не уривки з різних моментів виступу. Це створило помилкове враження, ніби президент Трамп прямо закликав до насильства", — зазначено у заяві BBC.

Раніше адвокати Трампа погрожували подати до суду на BBC, вимагали вибачень, публічного спростування і компенсації у розмірі $1 млрд. Проте корпорація заявила, що «категорично не погоджується» з тим, що Трамп має підстави для позову про наклеп, і відмовляється платити компенсацію.

Присвячений Трампу випуск Panorama вийшов у ефір у жовтні минулого року. У ньому змонтували дві частини промови президента так, щоб виникло враження, ніби він заохочував заворушення 6 січня 2021 року у Капітолії.

Під час виступу Трамп сказав: "Ми підемо до Капітолія і будемо підбадьорювати наших хоробрих сенаторів і конгресменів". У програмі ж його слова були показані як: "Ми підемо до Капітолія... і я піду з вами. І ми будемо боротися. Ми будемо боротися з усіх сил".

Скандал призвів до відставки генерального директора BBC Тіма Дейві та керівниці BBC News Дебори Тернесс.

Сам Трамп заявив, що має «зобов’язання» подати до суду на BBC через спосіб редагування його промови.

BBCДональд Трамп

Останні матеріали

Ідея перебудови
Політика
Ідея перебудови "системи": Епштейн, Маск, Безос та "лібертаріанський патерналізм" Фундації Edge – Дейв Трой
Переклад iPress – 14 листопада 2025, 12:39
Бездротові навушники: революція свободи та звукового інтелекту
Технології
Бездротові навушники: революція свободи та звукового інтелекту
14 листопада 2025, 12:17
Трамп проти батька та доньки Комі. Справи, які можуть розвалити всю державну машину США – Джеффрі Тубін
Політика
Трамп проти батька та доньки Комі. Справи, які можуть розвалити всю державну машину США – Джеффрі Тубін
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 23:45
Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Політика
Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 16:21
Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво
Політика
Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво "войовничих вовків" у Китаї – CNN
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 12:27
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Політика
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 22:45
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Політика
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 16:51
Найважча зима України. Донбас у небезпеці, тож Європа має тиснути на росію вже зараз – Джек Вотлінг
Політика
Найважча зима України. Донбас у небезпеці, тож Європа має тиснути на росію вже зараз – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 12:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється