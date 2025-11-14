BBC вибачилася перед Трампом через монтаж його промови у програмі Panorama

Корпорація пообіцяла більше не показувати цей випуск.

Телерадіомовна корпорація BBC офіційно вибачилася перед президентом США Дональдом Трампом за монтаж його промови у документальному випуску програми Panorama.

Про це повідомляє сам британський мовник.

У BBC визнали, що монтаж створив "помилкове враження, що президент Трамп безпосередньо закликав до насильницьких дій". Корпорація пообіцяла більше не показувати цей випуск.

"Ми визнаємо, що наша редакція ненавмисно створила враження, що ми показуємо один безперервний фрагмент промови, а не уривки з різних моментів виступу. Це створило помилкове враження, ніби президент Трамп прямо закликав до насильства", — зазначено у заяві BBC.

Раніше адвокати Трампа погрожували подати до суду на BBC, вимагали вибачень, публічного спростування і компенсації у розмірі $1 млрд. Проте корпорація заявила, що «категорично не погоджується» з тим, що Трамп має підстави для позову про наклеп, і відмовляється платити компенсацію.

Присвячений Трампу випуск Panorama вийшов у ефір у жовтні минулого року. У ньому змонтували дві частини промови президента так, щоб виникло враження, ніби він заохочував заворушення 6 січня 2021 року у Капітолії.

Під час виступу Трамп сказав: "Ми підемо до Капітолія і будемо підбадьорювати наших хоробрих сенаторів і конгресменів". У програмі ж його слова були показані як: "Ми підемо до Капітолія... і я піду з вами. І ми будемо боротися. Ми будемо боротися з усіх сил".

Скандал призвів до відставки генерального директора BBC Тіма Дейві та керівниці BBC News Дебори Тернесс.

Сам Трамп заявив, що має «зобов’язання» подати до суду на BBC через спосіб редагування його промови.