ПОЛІТИКА

Бельгія відмовилася конфісковувати заморожені російські активи для допомоги Україні

05 вересня 2025, 19:37
Фото: з вільного доступу
Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що країна не планує конфісковувати доходи із заморожених російських активів та передавати ці кошти на допомогу Україні.

Про це він розповів в інтерв’ю Euronews.

З його слів, конфіскація російських активів з бельгійських банків поставить під загрозу репутацію Бельгії як центру фінансових послуг, а також принесе небезпеку Євросоюзу.

"Це був би дуже поганий сигнал для інших країн світу. Деякі з них також мають активи, суверенні активи в Брюсселі чи в інших місцях Європи", — додав він.

Посадовець наголосив, що конфіскація заблокованих активів також підірве довіру до євро. Крім того, Прево відмовився від альтернативного плану щодо переведення активів в окремий інвестиційний фонд.

Однак, міністр пообіцяв, що Бельгія долучиться до гарантій безпеки України у межах "Коаліції охочих". Він не розкрив деталей, але зазначив, що Бельгія зможе поставити до України літаки та допомогти з розмінуванням.

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

війнаБельгіядопомога Українізаморожені активи рф

Більше публікацій

