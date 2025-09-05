Бельгія відмовилася конфісковувати заморожені російські активи для допомоги Україні

Посадовець наголосив, що конфіскація заблокованих активів також підірве довіру до євро.

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що країна не планує конфісковувати доходи із заморожених російських активів та передавати ці кошти на допомогу Україні.

Про це він розповів в інтерв’ю Euronews.

З його слів, конфіскація російських активів з бельгійських банків поставить під загрозу репутацію Бельгії як центру фінансових послуг, а також принесе небезпеку Євросоюзу.

"Це був би дуже поганий сигнал для інших країн світу. Деякі з них також мають активи, суверенні активи в Брюсселі чи в інших місцях Європи", — додав він.

Посадовець наголосив, що конфіскація заблокованих активів також підірве довіру до євро. Крім того, Прево відмовився від альтернативного плану щодо переведення активів в окремий інвестиційний фонд.

Однак, міністр пообіцяв, що Бельгія долучиться до гарантій безпеки України у межах "Коаліції охочих". Він не розкрив деталей, але зазначив, що Бельгія зможе поставити до України літаки та допомогти з розмінуванням.

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.