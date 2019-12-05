Берлін святкує 70-у річницю зняття радянської блокади
Ця блокада, яку некомуністичному Західному Берлінові влаштувала Москва після закінчення Другої світової війни, протривала понад рік, повідомляє "Радіо свобода".
На колишньому летовищі Темпельгоф у центрі міста, яке використовували тоді для створеного "повітряного мосту", зібралися посадовці й гості, серед яких були й деякі колишні військові США, що допомагали налагодити "повітряний міст".
Серед них був і 98-річний американський полковник Ґейл Галворсен, який у ті часи подав ідею скидати над Західним Берліном солодощі на саморобних парашутиках, за що його назвали "цукерковим бомбардувальником".
"Якщо ви втратите свободу, ви же ніколи її не повернете", – сказав він, виступаючи перед студентами.
Повну блокаду Західного Берліна запровадили 24 червня 1948 року на вказівку радянського лідера Йосипа Сталіна – тоді були перекриті всі автомобільні, залізничні і водні шляхи, які сполучали Західний Берлін із Західною Німеччиною через територію комуністичної Східної Німеччини, яка тоді була зоною радянської окупації. Метою було змусити Західний Берлін здатися і стати частиною радянської зони. Але вже через два дні все необхідне почали постачати з західних зон у Німеччині літаками. Берлінський "повітряний міст" став наймасштабнішою гуманітарною операцією такого типу.
Протягом наступного року літаки США і Великої Британії здійснили майже 300 тисяч польотів, доставивши понад 2 мільйони тонн продуктів, пального й інших вантажів для понад 2 мільйонів мешканців Західного Берліна. Врешті Сталін був змушений відступити: радянську блокаду зняли у травні 1949 року, але "повітряний міст" пропрацював іще кілька місяців.
Нагадаємо, що 8 та 9 травня в Україні та світі відзначали Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни.
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