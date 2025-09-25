Аеропорт Берліну п’ятий день працює в аварійному режимі через кібератаку

ІТ-системи досі паралізовані, скасовуються рейси, а багаж сортують вручну.

Берлінський аеропорт імені Віллі Брандта вже п’ятий день не може повноцінно відновити роботу після масштабної кібератаки, що паралізувала ключові ІТ-системи.

Про це повідомляє Spiegel.

За словами речника аеропорту, BER досі працює в "аварійному режимі" і повністю зупинена система обробки пасажирів і багажу. Автоматизовані процеси, які забезпечують реєстрацію, перевірку безпеки та сортування валіз, досі не відновлені.

У четвер, 25 вересня, через збої знову зафіксовано затримки рейсів, скасовано щонайменше три вильоти. Напередодні, в середу, були скасовані 12 рейсів.

Служби аеропорту, зокрема пожежники та наземний персонал, працюють у посиленому режимі, вручну допомагаючи з сортуванням багажу та обслуговуванням пасажирів.

Причини атаки та винуватці поки офіційно не встановлені. Кіберфахівці продовжують роботу над ліквідацією наслідків.

Проте вчора у Великій Британії затримали 40-річного чоловіка за підозрою в причетності до масштабної кібератаки, яка спричинила збої в роботі низки європейських аеропортів, зокрема лондонського Гітроу, а також терміналів у Берліні та Брюсселі.