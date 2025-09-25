Атака на аеропорти: у Британії взяли підозрюваного

Через неї упродовж кількох днів порушувалась робота аеропортів у різних країнах Європи.

У Великій Британії затримали 40-річного чоловіка за підозрою в причетності до масштабної кібератаки, яка спричинила збої в роботі низки європейських аеропортів, зокрема лондонського Гітроу, а також терміналів у Берліні та Брюсселі.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на британське Національне агентство боротьби зі злочинністю (NCA).

Підозрюваного затримали у вівторок, 24 вересня, в графстві Західний Сассекс. Йому інкримінують правопорушення, пов’язані з неправомірним використанням комп’ютерних систем. Після допиту чоловіка звільнили під умовну заставу.

"Хоча арешт це позитивний крок, розслідування перебуває на початковому етапі. Кіберзлочинність залишається глобальною загрозою, яка завдає серйозних збоїв по всій Великій Британії", заявив Пол Фостер, керівник кіберпідрозділу NCA.

Збої в роботі електронних систем почалися ще ввечері п’ятниці. Порушення торкнулися програмного забезпечення компанії Collins Aerospace, яке відповідає за реєстрацію пасажирів, друк посадкових талонів, багажних бірок та обробку багажу.

Кібератака фактично вивела з ладу системи обслуговування пасажирів у десятках аеропортів по всій Європі. У понеділок, 22 вересня, багато рейсів затримувалися, оскільки аеропорти продовжували боротися з наслідками атаки.

Наразі слідство не встановило, хто саме стоїть за інцидентом. Експерти не виключають участі організованих хакерських груп, злочинних угруповань або навіть державних структур.

В суботу, 20 вересня, кібератака спричинила хаос у великих аеропортах Європи.