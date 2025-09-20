Кібератака спричинила хаос у великих аеропортах Європи

Фахівці працюють над вирішенням проблеми.

У низці великих європейських аеропортів затримуються та скасовуються рейси після кібератаки на постачальника послуг з реєстрації та посадки пасажирів, зокрема, в Хітроу в Лондоні, а також аеропортах Брюсселя та Берліна.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з заявою аеропорту Брюсселя, кібератака вивела з ладу автоматизовані системи, залишивши можливість лише ручної реєстрації та посадки пасажирів. Аеропорти Хітроу у Лондоні та Берліна також повідомили, що атака спричинила перебої в роботі, й пасажирам рекомендують підтвердити свої рейси в авіакомпаніях перед тим, як вирушати в аеропорт у суботу, 20 вересня.

У Хітроу заявили, що компанія Collins Aerospace, яка надає системи реєстрації та посадки для багатьох авіакомпаній по всьому світу, “зіткнулася з технічною проблемою, яка може спричинити затримки для пасажирів”.

Аеропорт порадив мандрівникам перевірити статус своїх рейсів у авіакомпаній і повідомив, що направив додатковий персонал у зони реєстрації, щоб "допомогти мінімізувати перебої".

"Це має великий вплив на розклад рейсів і, на жаль, спричинить затримки та скасування рейсів. Постачальник послуг активно працює над вирішенням проблеми", — йдеться в заяві аеропорту Брюсселя.

"Через технічні проблеми у системного провайдера, що працює по всій Європі, час очікування на реєстрацію збільшився. Ми працюємо над швидким вирішенням проблеми", — йдеться у повідомленні на сайті аеропорту Берліна.

В аеропорті Франкфурта заявили, що не постраждали внаслідок кібератаки.