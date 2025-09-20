Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Кібератака спричинила хаос у великих аеропортах Європи

20 вересня 2025, 11:36
Кібератака спричинила хаос у великих аеропортах Європи
Фото dpsu.gov.ua
Фахівці працюють над вирішенням проблеми.

У низці великих європейських аеропортів затримуються та скасовуються рейси після кібератаки на постачальника послуг з реєстрації та посадки пасажирів, зокрема, в Хітроу в Лондоні, а також аеропортах Брюсселя та Берліна.

Про це повідомляє Reuters

Згідно з заявою аеропорту Брюсселя, кібератака вивела з ладу автоматизовані системи, залишивши можливість лише ручної реєстрації та посадки пасажирів. Аеропорти Хітроу у Лондоні та Берліна також повідомили, що атака спричинила перебої в роботі, й пасажирам рекомендують підтвердити свої рейси в авіакомпаніях перед тим, як вирушати в аеропорт у суботу, 20 вересня.

У Хітроу заявили, що компанія Collins Aerospace, яка надає системи реєстрації та посадки для багатьох авіакомпаній по всьому світу, “зіткнулася з технічною проблемою, яка може спричинити затримки для пасажирів”.

Аеропорт порадив мандрівникам перевірити статус своїх рейсів у авіакомпаній і повідомив, що направив додатковий персонал у зони реєстрації, щоб "допомогти мінімізувати перебої".

"Це має великий вплив на розклад рейсів і, на жаль, спричинить затримки та скасування рейсів. Постачальник послуг активно працює над вирішенням проблеми", — йдеться в заяві аеропорту Брюсселя.

"Через технічні проблеми у системного провайдера, що працює по всій Європі, час очікування на реєстрацію збільшився. Ми працюємо над швидким вирішенням проблеми", — йдеться у повідомленні на сайті аеропорту Берліна.

В аеропорті Франкфурта заявили, що не постраждали внаслідок кібератаки.

Європакібератакааеропорти

Останні матеріали

Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Політика
Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 16:42
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Політика
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 11:42
Дронове вторгнення путіна до Польщі та китайський фактор. Чи затягують війну в Україні насамперед в інтересах Пекіна? – Голман Дженкінс
Політика
Дронове вторгнення путіна до Польщі та китайський фактор. Чи затягують війну в Україні насамперед в інтересах Пекіна? – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 08:12
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Політика
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 13:21
Політика
"Мова ворожнечі" та "терористи". Як Трамп обґрунтовує репресії проти ліберальних груп – New York Times
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 11:49
Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Політика
Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 08:56
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Політика
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 16:18
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Політика
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 11:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється