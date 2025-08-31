Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Берлін відмовляється від ідеї відправки військ в Україну та робить ставку на фінансову підтримку

31 серпня 2025, 17:44
Берлін відмовляється від ідеї відправки військ в Україну та робить ставку на фінансову підтримку
Фото: з вільного доступу
Берлін вбачає свою роль насамперед у фінансовій та військовій підтримці України.

Уряд Німеччини сумнівається в необхідності відправляти німецькі війська в Україну в рамках гарантій безпеки. Замість цього Берлін хоче зосередитися на фінансуванні української армії.

Про це повідомляє Bild з посиланням на джерела.

Зазначається, що після саміту у Вашингтоні за участю президента США Дональда Трампа та українського лідера Володимира Зеленського в Німеччині почали активніше обговорювати можливість відправки німецьких солдатів в Україну для захисту країни від нового нападу. Тепер же канцлер Фрідріх Мерц і віце-канцлер Ларс Клінгбайль вважають, що зараз про розміщення західних військ в Україні вже не йдеться.

Джерела розповіли журналістам, що Берлін вбачає свою роль насамперед у фінансовій та військовій підтримці України. За їхніми словами, дискусії про миротворчий мандат Німеччини поки що відкладено.

Співрозмовники видання поділилися, що ФРН готова взяти на себе частину виплат бійцям після можливого припинення вогню, а також продовжити навчання українських військовослужбовців. Також Німеччина планує допомагати розвитку військово-промислового комплексу України.

