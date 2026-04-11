Безпілотники атакували нафтобазу у Краснодарському краю рф

Уночі на 11 квітня безпілотники атакували нафтобазу у місті Кримськ, що у Краснодарському краю рф.

Про це повідомив Оперштаб Краснодарського краю.

Від опівночі у регіоні лунали оповіщення про повітряну небезпеку. Як зазначається, уночі у Кримську через падіння уламків БПЛА сталося займання на території нафтобази. Постраждалих немає. Станом на ранок пожежу ліквідували, до робіт залучали 80 людей, 29 одиниць техніки.

У Новоросійську уламки БПЛА пошкодили два багатоквартирні та один приватний будинки. Постраждалих немає. У багатоквартирних будинках вибило вікна у трьох квартирах, у приватному будинку також постраждало скління.

Фрагменти БПЛА впали на складі одного із підприємств. Сталося загоряння, яке оперативно ліквідували.

Окрім того, місцеві Telegram-канали повідомили про вибухи у місті Твер, хоч місцева влада поки їх не коментувала.

Міноборони росії заявило про перехоплення / знищення 99 українських безпілотників протягом уночі над територіями Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Курської областей, оеупованим Кримом та акваторіями Азовського та Чорного морів.