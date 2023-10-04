Більшість американців підтримує військову допомогу Україні, але партійні розбіжності зростають – WP

Опитування Чиказької ради показало, що 63 відсотки дорослого населення США підтримують надання додаткової зброї та військових поставок українському уряду.

Згідно з дослідженням, проведеним Чиказькою Радою з глобальних справ у середині вересня, двопартійна підтримка військової допомоги США Україні ослабла. У той же час більшість американців як і раніше підтримують відправку додаткової зброї і матеріалів українцям.

Про це пише The Washington Post.

Опитування Чиказької ради показало, що 63 відсотки дорослого населення США підтримують надання додаткової зброї та військових поставок українському уряду. Це можна порівняти з 65 відсотками в листопаді минулого року, але менше, ніж 72 відсотки в липні 2022 року.

Водночас серед республіканців підтримка зараз становить 50 відсотків, що на 18 процентних пунктів менше, ніж у липні 2022 року. Підтримка демократів становить 77 відсотків, майже не змінившись з 79 відсотків влітку 2022 року.

Опитування також перевіряло думки щодо двох гіпотетичних сценаріїв, пов'язаних з НАТО: вторгнення росії до Німеччини та вторгнення росії до Латвії чи Литви. Так, 64 відсотки американців заявили, що вони підтримали б відправку американських військ, якби росія вторглася в Німеччину, а 57 відсотків заявили те ж саме, якби росія вторглася в Латвію і Литву.

Демократи приблизно однаково підтримують захист Німеччини та її союзників у Прибалтиці, тоді як республіканці набагато більше підтримують захист такої країни, як Німеччина (64 відсотки), ніж Латвія, Литва чи Естонія (48 відсотків).

Опитування Чиказької ради виявило неоднозначну підтримку ідеї допомоги Україні на невизначений термін. Так, 49 відсотків погодилися, що "Сполученим Штатам слід переконати Україну укласти мир якомога швидше, щоб уникнути наслідків для американських домогосподарств, навіть якщо це означає, що Україна втратить частину території". Аналогічна частина (47 відсотків) заявила, що Сполучені Штати повинні підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, навіть якщо в результаті американцям доведеться платити більш високі ціни на бензин і продукти харчування.

Більшість американців (55 відсотків) вважають, що ні росія, ні Україна не мають переваги у війні, порівняно з 46 відсотками в листопаді минулого року. Тоді 26 відсотків заявили, що перевага є в України, і такий же відсоток заявив, що перевага у росії. З тих пір сприйняття становища України погіршилося: 29 відсотків заявили, що у росії є перевага, а 14 відсотків віддали перевагу у військовому відношенні українцям.

Мало хто очікує швидкого припинення конфлікту: 34 відсотки кажуть, що бойові дії триватимуть "більше року", ще 34 відсотки кажуть, що вони триватимуть ще два-чотири роки, а 15 відсотків кажуть, що вони триватимуть п'ять років і більше.

Американці майже єдині в тому, що звинувачують у війні президента росії путіна, причому близько 9 з 10 демократів і республіканців кажуть, що він заслуговує "великої" або "достатньої" провини.

Опитування Чиказької ради проводилося в інтернеті з 7 по 18 вересня серед 3242 дорослих по всій країні. Похибка вибірки для загальних результатів становить плюс-мінус два процентних пункти.