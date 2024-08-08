Білий дім підтвердив, що США не знали про плани України почати операцію в Курській області

Жан Пʼєр відмовилася коментувати, чи використовує Україна американську зброю по рф.

Речниця Білого дому Карін Жан Пʼєр підтвердила, що США не були попереджені про операцію в Курській області перед її проведенням. Однак адміністрація США планує звернутися до України для отримання детальної інформації про мету і характер прориву.

Про це Жан Пʼєр повідомила під час брифінгу у Білому домі.

Жан Пʼєр відмовилася коментувати, чи використовує Україна американську зброю по рф.

Речниця також підкреслила право України захищатися від агресії росії і підтвердила, що США продовжать підтримувати Україну в її зусиллях протистояти російській агресії.