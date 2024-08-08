Білий дім підтвердив, що США не знали про плани України почати операцію в Курській області
08 серпня 2024, 09:09
Фото: з вільного доступу
Жан Пʼєр відмовилася коментувати, чи використовує Україна американську зброю по рф.
Речниця Білого дому Карін Жан Пʼєр підтвердила, що США не були попереджені про операцію в Курській області перед її проведенням. Однак адміністрація США планує звернутися до України для отримання детальної інформації про мету і характер прориву.
Про це Жан Пʼєр повідомила під час брифінгу у Білому домі.
Жан Пʼєр відмовилася коментувати, чи використовує Україна американську зброю по рф.
Речниця також підкреслила право України захищатися від агресії росії і підтвердила, що США продовжать підтримувати Україну в її зусиллях протистояти російській агресії.
"Треба пам’ятати, що в цьому регіоні є російські війська. Вони там знаходяться, атакують з цього регіону Україну. Не можна про це забувати", – каже посадовиця.
Вона також запевнила, що США продовжать підтримувати Україну, поки вона захищає себе від російських атак, і додала: "Українці вживатимуть дій в межах здорового глузду, щоб захистити себе від цих атак".
Раніше речник Держдепартаменту США Метью Міллер підтвердив, що Україна не повідомляла США про операцію в Курській області заздалегідь, але Вашингтон підтримує контакти з Києвом щодо цих подій. Радник з комунікацій у сфері національної безпеки Білого дому Джон Кірбі додав, що українці мають "самі говорити про свої операції", а США не заохочують удари всередині росії.