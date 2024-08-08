Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Білий дім підтвердив, що США не знали про плани України почати операцію в Курській області

08 серпня 2024, 09:09
Білий дім підтвердив, що США не знали про плани України почати операцію в Курській області
Фото: з вільного доступу
Жан Пʼєр відмовилася коментувати, чи використовує Україна американську зброю по рф.

Речниця Білого дому Карін Жан Пʼєр підтвердила, що США не були попереджені про операцію в Курській області перед її проведенням. Однак адміністрація США планує звернутися до України для отримання детальної інформації про мету і характер прориву.

Про це Жан Пʼєр  повідомила під час брифінгу у Білому домі.

Жан Пʼєр відмовилася коментувати, чи використовує Україна американську зброю по рф.
 
Речниця також підкреслила право України захищатися від агресії росії і підтвердила, що США продовжать підтримувати Україну в її зусиллях протистояти російській агресії.
 
"Треба пам’ятати, що в цьому регіоні є російські війська. Вони там знаходяться, атакують з цього регіону Україну. Не можна про це забувати", – каже посадовиця.
 
Вона також запевнила, що США продовжать підтримувати Україну, поки вона захищає себе від російських атак, і додала: "Українці вживатимуть дій в межах здорового глузду, щоб захистити себе від цих атак".
 
Раніше речник Держдепартаменту США Метью Міллер підтвердив, що Україна не повідомляла США про операцію в Курській області заздалегідь, але Вашингтон підтримує контакти з Києвом щодо цих подій. Радник з комунікацій у сфері національної безпеки Білого дому Джон Кірбі додав, що українці мають "самі говорити про свої операції", а США не заохочують удари всередині росії.

 

білий дімвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Стратегічний огляд. Близький Схід у вогні, а політична деградація США триває – Ендрю Таннер
Політика
Стратегічний огляд. Близький Схід у вогні, а політична деградація США триває – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 11:50
Чорноморські поразки росії стираються з пам'яті путіна. Про що це свідчить – Пітер Дікінсон
Політика
Чорноморські поразки росії стираються з пам'яті путіна. Про що це свідчить – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 09:32
Настав час зупинити просування угруповання
Cуспільство
Настав час зупинити просування угруповання "Центр" назавжди. Торецький напрямок потребує посилення – Том Купер
Переклад iPress – 07 серпня 2024, 16:35
Державні діячі проти клоунів. Тім Волз – саме та людина, яка потрібна Камалі Гарріс – The Daily Beast
Політика
Державні діячі проти клоунів. Тім Волз – саме та людина, яка потрібна Камалі Гарріс – The Daily Beast
Переклад iPress – 07 серпня 2024, 12:22
Соколи приземлилися. Незабаром орки дізнаються, що таке полювання – Ендрю Таннер
Cуспільство
Соколи приземлилися. Незабаром орки дізнаються, що таке полювання – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 серпня 2024, 23:10
Падіння Урожайного. росіяни намагаються закріпити свої попередні успіхи новими силами – Дональд Гілл
Cуспільство
Падіння Урожайного. росіяни намагаються закріпити свої попередні успіхи новими силами – Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 серпня 2024, 14:16
Дипломатія заручників. Єдиною справжньою
Політика
Дипломатія заручників. Єдиною справжньою "російською опозицією" є ЗСУ, а не привілейовані імбецили – західні експерти
Переклад iPress – 06 серпня 2024, 11:53
F-16 в Україні. Що розповідають фото, які оприлюднили ПСУ – Том Купер
Політика
F-16 в Україні. Що розповідають фото, які оприлюднили ПСУ – Том Купер
Переклад iPress – 05 серпня 2024, 19:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється