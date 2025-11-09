Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Білий дім спростував заяву Угорщини про безстрокове звільнення від санкцій США

09 листопада 2025, 14:59
Білий дім спростував заяву Угорщини про безстрокове звільнення від санкцій США
Фото: DW
Про звільнення від санкцій Орбан домовився з Трампом напередодні.

Представник Білого дому підтвердив, що США звільнили Угорщину від санкцій на придбання російської нафти і газу лише протягом одного року, а не безстроково.

Про це повідомляє Reuters.

У суботу міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна отримала від США безстрокове звільнення.

"Прем'єр-міністр висловився чітко. Він домовився з президентом США про те, що ми отримали безстрокове звільнення від санкцій. На поставки нафти і газу до Угорщини не поширюються санкції на безстроковий період", – написав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у Facebook.

Однак представник Білого дому в суботу в електронному листі Reuters підтвердив, що звільнення від санкцій діє протягом одного року. Він додав, що Угорщина також диверсифікує свої закупівлі енергоносіїв і зобов'язалася купувати скраплений природний газ із США за контрактами на суму близько 600 мільйонів доларів.

Журналісти зазначають, що Угорщина зберігає залежність від російських енергоносіїв з початку війни росії проти  України у 2022 році, що викликає критику з боку союзників по Європейському Союзу та НАТО.

Минулого місяця президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснєфть". Вони несуть загрозу подальших санкцій проти суб'єктів, що купують нафту у цих компаній.

