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"Біофарма" продає увесь фармацевтичний бізнес німецькій компанії

Очікується, що угода буде закрита в грудні 2019 року
За його словами, це перша інвестиція стратегічного інвестора в фармацевтичну галузь за всю історію Ураїни і перша європейська інвестиція з 2014 року в економіку України.
"Біофарма" продає увесь фармацевтичний бізнес німецькій компанії Фото: te.20minut.ua

Українська компанія "Біофарма" підписала угоду про продаж усього ганериквоого бізнесу німецькій компанії Stada, повідомляє "Економічна правда".

За його словами, це перша інвестиція стратегічного інвестора в фармацевтичну галузь за всю історію Ураїни і перша європейська інвестиція з 2014 року в економіку України.

"Я пишаюсь тим, що ми збудували підприємство, що відповідає найвищим європейським стандартам. Десятки аудитів ми пройшли без суттєвих зауважень. Культура виробництва, технології, персонал, регуляторні питання Біофарми оцінені стратегом на найвищому рівні", - написав він.

Єфименко зазначив, що разом з партнером Василем Хмельницьким і фінансовими інвесторами зосередиться на розвитку бізнесу компанії з переробки плазми крові.

У прес-релізі компанії Stada йдеться, що група купує, зокрема, виробничі потужності в місті Біла Церква Київської області.

Очікується, що угода буде закрита в грудні 2019 року. 

"Ми бачимо великий потенціал на українському ринку. Завдяки цьому придбанню ми станемо важливим гравцем на українському фармринку з сильною локальною виробничою присутністю", - заявив генеральний директор Stada Пітер Гольдшмідт.

Керувати українським бізнесом Stada буде новопризначений гендиректор Борис Лабенський. У його підпорядкуванні перебуватиме приблизно 300 осіб.

Нагадаємо, що українська промисловість впала найбільше за останні 5 років через загальносвітові тренди

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02 12 2019 14:15
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