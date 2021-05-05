Бізнес у квітні погіршив оцінку перспектив у відповідь на посилення карантинних обмежень

НБУ зазначив, що підприємства сфери торгівлі також погіршили оцінки своїх економічних результатів: секторний індекс знизився до 49,9 у квітні з 52,2 у березні

У квітні підприємства в більшості секторів, залучених до щомісячного опитування, песимістично оцінили результати своєї діяльності: секторальні індекси підприємств промисловості, торгівлі та сфери послуг опустилися нижче нейтрального рівня. Водночас будівельні компанії вперше після вересня 2019 року продемонстрували оптимістичні настрої.

Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який розраховує Національний банк України (НБУ), у квітні знизився до 46,9 із 51,4 у березні, опустившись нижче рівноважного значення, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У квітні підприємства в більшості секторів, залучених до щомісячного опитування, песимістично оцінили результати своєї діяльності: секторальні індекси підприємств промисловості, торгівлі та сфери послуг опустилися нижче нейтрального рівня. Водночас будівельні компанії вперше після вересня 2019 року продемонстрували оптимістичні настрої", - констатує Нацбанк.

Так, підприємства промисловості після двох місяців оптимізму знову погіршили оцінки ділової активності: у квітні індекс знизився до 48,9 із 52,3 у березні. Підприємства промисловості очікують значного зростання цін на сировину, матеріали і власну продукцію, одночасно зберігають позитивні оцінки щодо обсягів нових замовлень та обсягів виробництва продукції. Обсяги нових експортних замовлень, як очікується, залишатимуться на поточному рівні, уточнив регулятор.

НБУ зазначив, що підприємства сфери торгівлі також погіршили оцінки своїх економічних результатів: секторний індекс знизився до 49,9 у квітні з 52,2 у березні. Респонденти очікують зменшення обсягу закупівлі товарів для продажу, а також, на тлі посилення очікувань щодо зростання закупівельних цін, посилили свої оцінки щодо зростання вартості товарів для продажу і зменшення розміру торговельної маржі. Водночас очікується незначне зростання обсягів товарообігу.

Підприємства сфери послуг найбільше відреагували на впровадження посиленого карантину і значно погіршили очікування щодо економічних результатів своєї діяльності: секторний індекс знизився до 43,0 у квітні з 51,4 у березні. Респонденти очікують зниження обсягів наданих послуг, обсягів нових замовлень, замовлень у процесі виконання і планують збільшити тарифи на власні послуги.

Підприємства будівництва на тлі сезонного пожвавлення і збільшення інвестиційного попиту вперше після вересня-2019 були єдиними серед інших секторів, хто оптимістично оцінив економічні перспективи своєї діяльності: секторний індекс у квітні нарешті перевищив рівноважний рівень і зріс до 51,5 проти 40,6 у березні. Вони очікують збільшення обсягів нових замовлень, закупівлі послуг підрядників сировини і матеріалів, виконання будівельних робіт.

Регулятор зазначив, що підприємства всіх секторів прогнозують зростання цін на свою продукцію і послуги на тлі подорожчання сировини й товарів постачальників і поки що не очікують збільшення чисельності своїх працівників.

Щомісячне опитування проводилося з 5 до 23 квітня 2021 року. У ньому взяли участь 297 підприємств. Серед опитаних підприємств 41,8% - компанії промисловості, 30,3% - сфери послуг, 29,3% - торгівлі, 4% - будівництва. 37% респондентів - великі підприємства, 30% - середні, 33% - малі.

Нагадаємо, що упродовж минулого тижня за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" було укладено 709 кредитних угод на 2,2 млрд грн.