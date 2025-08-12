Bloomberg: путін знову збирається перехитрити Трампа на Алясці

Вести переговори з ворогами — непогана ідея, але успішні саміти вимагають значно більше підготовки.

Україна та європейські лідери висловлюють серйозне занепокоєння з приводу запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором владіміром путіним, яка має відбутися 15 серпня на Алясці.

За даними Bloomberg, існують ризики, що Трамп може опинитися у пастці кремля, якщо не буде достатньо підготовлений до переговорів.

Попри бажання Трампа сісти за стіл переговорів навіть з найбільшими опонентами США, поспішна організація саміту викликає сумніви у його ефективності. Запрошення путіна стало для кремля можливістю затримати запровадження нових санкцій і продовжити агресію проти України.

Відсутність на зустрічі президента України Володимира Зеленського створює сприятливі умови для росії, яка прагне уникнути реальних переговорів. кремль наполягає на двосторонньому форматі, що може дозволити йому нав’язати США умови, неприйнятні для Києва, і дискредитувати українського лідера у світі.

Саміт на Алясці також має символічне значення — це буде перший візит путіна до США з 2007 року, що може слугувати знаком “реабілітації” російського президента на світовій арені.

Експерти попереджають, що справжній мир вимагає більшого тиску на росію, включно з посиленням санкцій і військовою підтримкою України. За інформацією німецького видання Bild, російська сторона ввела в оману спецпредставника США Стіва Віткоффа, що призвело до непорозумінь і ризику “обміну територіями”, коли частину Донбасу можуть передати рф в обмін на тимчасове перемир’я.

Українці готові до компромісів, але лише за умов, які не порушують суверенітет країни і не повторюють сумний досвід поділу Європи після Другої світової війни. путін, зі свого боку, прагне повного контролю над Україною і визнання російської сфери впливу в Європі, що виключає будь-які поступки.

Обговорення порядку денного саміту триває. Білий дім сподівається, що перемовини можуть наблизити завершення війни, а Трамп, хоч і без гарантій успіху, наполягає на швидкій організації переговорів.