Bloomberg розкрив секрет успіху Буданова

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов став одним із ключових гравців у переговорному процесі, і, за даними Bloomberg, користується довірою одразу з усіх сторін конфлікту.

Західні союзники характеризують його як "різкого, прямолінійного та дещо саркастичного" переговорника, який довів свою ефективність на практиці. Буданов підтримує зворотний канал зв'язку з москвою та стабільні контакти в Перській затоці, саме там проходили переговори до початку війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Показово, що й російські чиновники, близькі до кремля, за даними Bloomberg, поважають Буданова як бойового офіцера та героя війни. В адміністрації Трампа йому також симпатизують, зокрема посланець Білого дому Стів Віткофф. Це робить його фігурою, яку серйозно сприймають усі учасники переговорів.

Стосунки зі США сам Буданов охарактеризував як "добрі", однак відмовився уточнювати, з ким найчастіше спілкується у Білому домі.

Bloomberg також зазначає, що його підхід до мирних переговорів є ефективнішим, ніж у попередника, колишнього керівника ОП Андрія Єрмака.

Себе Буданов називає прагматиком. За його словами, переговори з росіянами зосереджені на "мові, цифрах, фактах, датах, все інше не має значення". Публічно він утримується від зневажливих висловлювань про ворога, характеризуючи російську сторону як прагматичну, професійну і таку, що "дуже добре знає, як вести переговори".