Болгарія готова до переговорів щодо податку на російський газ, що розлютив Угорщину та Сербію

За словами глави уряду, Софія збирається провести перші переговори з представниками Єврокомісії, Угорщини та Сербії.

Уряд Болгарії найближчим часом проведе переговори зі своїми європейськими партнерами про введення нового податку на транзит російського газу – крок, який передбачувано викликав обурення Сербії та Угорщини.

Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков, повідомляє Euractiv.

За словами глави уряду, Софія збирається провести перші переговори з представниками Єврокомісії, Угорщини та Сербії.

"Незабаром відбудеться засідання Європейської ради, на якому в мене буде можливість з ними поговорити. Ми скажемо, що це плата для російської компанії "Газпром", а не для цих країн (Угорщини та Сербії) або для (болгарської державної компанії) "Булгартрансгазу", – зазначив Денков.

Водночас прем'єр пояснив, що дії уряду цілком відповідають інтересам "болгарських громадян, болгарської економіки та національної безпеки Болгарії".

Минулого тижня Болгарія схвалила закон, який запроваджує збір у розмірі 20 болгарських левів за мегават-годину газу російського походження, що фактично підвищує його вартість приблизно на 20% від середньої ціни європейського газу.

Хоча у Софії запевняли, що цей крок спрямований проти росії, яка намагається використати енергетичні прибутки для фінансування війни в Україні, він застав Угорщину і Сербію – дві країни, залежні від поставок російського газу, – зненацька, змусивши їх висловити протест.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав "ворожим кроком" рішення Болгарії запровадити податок на транзит російського газу – головного джерела блакитного палива для Будапешта – й пообіцяв заходи у відповідь.