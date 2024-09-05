Forbes описав боротьбу за Покровськ і вразливість ЗСУ

Сутичка в Селидовому була жорстокою і дорого коштувала росіянам.

Командування рф переключило увагу з безпосереднього наступу на Покровськ на просування до Селидова.

Про це йдеться в матеріалі аналітика Девіда Екса для бізнес видання Forbes.

Сотні українських військових з чотирьох бригад намагаються втримати виступ на південь від Покровська і місто Селидове, попри критичну загрозу опинитися в оточенні.

Про загрозу відомо вже давно, але військові експерти радили українцям відступити з цієї ділянки, щоб уникнути оточення, відрізання і знищення.

"Але українці в цьому районі ще не готові до відступу. У середу вони вступили в жорстоку перестрілку на ключовому автомобільному і залізничному перехресті між опорним пунктом і основним українським сектором на півночі - і здобули перемогу", - пише аналітик.

Девід Екс вважає, що росіяни щосили намагаються прорватися до Селидового, яке є опорним пунктом лінії фронту між Покровськом і Українським.

"Захоплення Селидового вкрай важливе для обох сторін. Поки українці тримаються на півдні, вони становлять загрозу для лівого флангу російської 2-ї загальновійськової армії та 90-ї танкової дивізії - основних частин місцевого російського угруповання військ, які рухаються до Покровська", - йдеться в статті.

За інформацією Центру оборонних стратегій, за тиждень російське командування переключило свою увагу з безпосереднього наступу на Покровськ на просування до Селидового і прилеглих районів.

В разі, якщо армія рф доб'ється успіху - вони зможуть просунутися далі на Покровськ і забезпечити лівий фланг сил, який наступають із півдня.

Проте українські Сили оборони намагаються зробити так, щоб росіянам це не вдалося, і борються за збереження виступу на південь від Покровська, аби зберегти загрозу лівому флангу росіян.

"Українці вочевидь не хочуть втрачати дороги і рейки, що з'єднують Покровськ із Селидовим, з Українськом і з прилеглим виступом - доти, доки вони продовжують активно боротися за Покровськ, а не тільки планують відступ... Принаймні, наразі українські позиції цілі, а дороги, що з'єднують їх, вільні. Поки що Покровськ тримається, як і весь південний фронт", - пише журналіст.