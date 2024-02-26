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ПОЛІТИКА

Боррель пропонує створення фонду допомоги ЄС для розробки дронів та штучного інтелекту в Україні

26 лютого 2024, 14:53
Боррель пропонує створення фонду допомоги ЄС для розробки дронів та штучного інтелекту в Україні
Фото: з вільних джерел
Боррель зазначив, що війна вирішуватиметься переважно за рахунок систем зв'язку і наведення.

Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що запропонує країнам-членам блоку створити фонд допомоги для України з розробки дронів і штучного інтелекту.

Про це повідомляє El Diario.

"Я збираюся запропонувати державам-членам фонд для допомоги Україні в розробці нових інструментів цієї війни: безпілотників і штучного інтелекту", - заявив він.

Боррель зазначив, що війна вирішуватиметься переважно за рахунок систем зв'язку і наведення.

"Це невеликі безпілотники, дальність польоту яких становить 20 кілометрів, вони несуть двокілограмовий заряд вибухівки, коштують дуже мало і більше не потрібні, щоб знищити танк", - підкреслив він.

Глава дипломатії ЄС додав, що завдяки дронам на передовій тепер усе на виду.

"Танки використовуються як статична артилерія, вони не виходять на відкритий простір. На них або падає безпілотник, або під них підкладають міну. Усе видно на полі бою", - заявив він.

При цьому зазначив, що зараз необхідно розвивати технології, засновані на іншому типі ведення війни.

"Перед обличчям масованих атак малих безпілотників, схожих на рій ос, захисна альтернатива - заглушити систему зв'язку. Якщо ви можете контролювати спектр, дрон марний. Ми повинні нести класичні боєприпаси і підтримувати їх у сучасних аспектах ведення війни, таких як штучний інтелект. Потрібно розвивати технології, засновані на іншому типі ведення війни. І вони це роблять, поки що з великою майстерністю, але їм потрібно більше", - наголосив він.

дроништучний інтелектБоррельвійна в України

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