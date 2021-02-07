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Бойовики за добу 26 разів порушили "тишу", один український військовий дістав поранення

На обстріли бойовиків українські військові відкривали вогонь у відповідь
У зоні бойових дій на Донбасі 1 липня бойовики 26 разів порушили режим припинення вогню. Стріляли, зокрема, з гранатометів та мінометів, використовували безпілотники, а також обстрілювали цивільну інфраструктуру. Один український військовий дістав поранення.
Бойовики за добу 26 разів порушили "тишу", один український військовий дістав поранення

Про це повідомляє пресштаб операції Об'єднаних сил, зазначає "Громадське".

Бойовики відкривали вогонь поблизу Авдіївки, Павлополя, Зайцевого, Опитного, Талаківки, Широкиного, Водяного, Побєди, Старогнатівки, Світлодарська, Новотошківського, Золотого-4 та Новоолександрівки.

Найбільше порушень з боку бойовиків зафіксували біля Авдіївки, де вони здійснили 8 обстрілів. Крім того, там обстріляли цивільний квартал.

Під час обстрілів минулої доби бойовики використовували гранатомети, міномет та артилерію різних калібрів, стрілецьку зброю, а також безпілотники.

Унаслідок агресивних дій бойовиків один український військовий дістав осколкові поранення. Його госпіталізували. Стан пораненого середньої тяжкості.

На обстріли бойовиків українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, станом на 7:00 2 липня бойовики ще 6 разів порушили режим припинення вогню. Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК проінформувала Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

Нагадаємо, що окупанти з важкого озброєння обстріляли житловий сектор Авдіївки

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02 07 2021 11:25
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