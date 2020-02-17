"Браслет тиші": Американські науковці створили браслет, що глушить мікрофони біля користувача
Про це передає The New York Times, повідомляє "Громадське".
Браслет має 24 датчики, які випромінюють ультразвукові сигнали. Розробники зазначили, що для більшості цей звук буде непомітний, втім його можуть відчути собаки. Так, мікрофони, розташовані поблизу, будуть записувати шум, а не розмову людини.
"Сьогодні так легко все записати. Це корисний захист. Якщо ви хочете обговорити приватні теми, просто активуйте браслет. У цей час він заглушить усі мікрофони навколо вас", - пояснили розробники Чжао та Чжен.
Поки це лише прототип браслету під назвою cyberpunk. Вчені ще планують вдосконалити дизайн перед тим, як почати продавати пристрій. Вони вважають, що "браслет тиші" коштуватиме 20 доларів.
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