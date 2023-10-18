Британія і Німеччина не відновлять торговельні відносини з рф після війни – Bloomberg

В Британії і Німеччині заявили, що навіть якщо росія припинить повномасштабну війну в Україні, а москва замінить владу - торговельні відносини між ЄС і рф не відновляться.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Це відносини, які добігли кінця", - сказав посол ФРН у Великій Британії Мігель Бергер під час енергетичного форуму в Лондоні. Міністр енергетики Британії Грем Стюарт додав, що повернення не буде.

Після вторгнення росії в Україну Європа скоротила свою залежність від російських енергоносіїв. Торік регіон запровадив заборону на імпорт вугілля та нафти зі східного сусіда. Постачання природного газу також значно скоротилося: газопровід Nord Stream спочатку був зупинений росією, а потім пошкоджений підводними вибухами. Зараз росія забезпечує менше 10% енергопостачання регіону порівняно з більш ніж третиною до війни, пише видання.

Для Британії зникнення росії з переліку джерел енергоресурсів не стало суттєвим, оскільки станом на 2021 рік на неї припадали лише 4% імпортованого газу та 9% – нафти.

Для Німеччини ж це стало серйозним потрясінням, адже з росії імпортували майже половину газу.

"Ситуація дуже складна, оскільки ціни на газ у Німеччині залишатимуться вищими, ніж до повномасштабного вторгнення росії в Україну", - сказав Мігель Бергер.