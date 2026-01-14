Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Британія може спрямувати вилучену російську нафту на підтримку України

14 січня 2026, 15:35
Британія може спрямувати вилучену російську нафту на підтримку України
Британія готується жорсткіше діяти проти російського тіньового флоту.

Уряд Великої Британії обговорює ідею використати нафту, вилучену з російських танкерів тіньового флоту, для фінансування допомоги Україні.

Про це The Times повідомили джерела в британській владі.

За словами джерела, це дозволило б не просто блокувати незаконний експорт рф, але й напряму підтримати Київ. Водночас у британському уряді визнають, що юридичні деталі цього механізму ще не врегулювали.

У вівторок, 13 січня, The Times вже писала, що Британія готується жорсткіше діяти проти російського тіньового флоту. Йшлося, зокрема, про можливі операції спецпідрозділів із захоплення танкерів у морі. Такі дії планують проводити в межах закону про санкції та боротьбу з відмиванням коштів.

Минулого тижня США за участі Британії конфіскували нафтовий танкер Marinera. Судно перевозило російську нафту та підпадало під санкційні обмеження. Цей випадок у Лондоні розглядають як прецедент для подальших дій.

Наразі до Ла-Маншу наближаються два російські танкери — Spring Fortune і Range Vale, які перебувають під санкціями Великої Британії. Обидва судна ходять під фальшивими прапорами та раніше неодноразово змінювали назви й реєстрацію. Британська влада вважає їх частиною мережі з обходу санкцій на експорт нафти.

Окрім цього, британські та натівські структури відстежують ще кілька підозрілих танкерів, які рухаються з Атлантики в бік Європи. Серед них — Vesna, Veronica III та Bertha. Це може свідчити про підготовку нових операцій проти тіньового флоту росії.

Уряд також розглядає конфіскацію як політичний сигнал москві. У Лондоні хочуть показати, що санкції — це не лише обмеження на папері, а й реальні дії з наслідками. За задумом, кожен вилучений танкер має робити війну для росії дорожчою.

війнаБританіядопомога Українінафта рфтіньовий фолот рф

Останні матеріали

Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус
Політика
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус "великої держави" – Politico
Переклад iPress – 14 січня 2026, 16:15
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Політика
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Переклад iPress – 14 січня 2026, 12:41
Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс
Політика
Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 14 січня 2026, 10:39
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Політика
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Переклад iPress – 13 січня 2026, 16:52
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Технології
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Переклад iPress – 13 січня 2026, 12:27
Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 січня 2026, 07:38
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Політика
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Переклад iPress – 12 січня 2026, 13:56
Політика
"Просто протести" чи "революція"? Що відбувається в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 12 січня 2026, 12:28
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється