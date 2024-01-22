Британія надіслала ООН фото, які підтверджують поставки КНДР зброї до росії – The Guardian

Британія надала групі спеціалістів ООН супутникові фото, які можуть доводити факт поставок росії ракет від КНДР.

Ініційоване офіційне розслідування щодо цих фактів, повідомляє The Guardian.

В звіті містяться знімки, на яких зафіксовано три російські кораблі: "Майя", "Ангара" і "Марія". В них завантажують контейнери у відновленому північнокорейському порту Наджин перед тим, як пройти транзитом до російських портів на Далекому Сході.

Фото були зроблені в період з вересня по грудень.

Британські розвідники заявили, що не можуть ідентифікувати, що саме було в контейнерах. Звіт же з’явився після того, як США оголосили, що балістичні ракети з Північної Кореї були використані росією в Україні.

Дипломат ООН вважає, що цей звіт та інші докази повинні стати приводом для повного розслідування порушення рф і КНДР міжнародних санкцій.

Цей зві також був наданий групі експертів ООН.

Крім того, всі кораблі у звіті - потрапили під санкції уряду США у 2022 році.

Два з трьох кораблів були ідентифіковані в нещодавньому звіті аналітичного центру Royal United Services Institute, який показав зростання обсягів перевезень з КНДР до росії, що свідчить про те, що моска, ймовірно, почала масштабні поставки північнокорейських боєприпасів.

Третє судно було ідентифіковано NK News, незалежним новинним сайтом, що спеціалізується на Північній Кореї - як частина групи комерційних суден, які здійснили численні поставки військової техніки і боєприпасів з КНДР до рф.