Британія виготовлятиме тисячі дронів-перехоплювачів для України

11 вересня 2025, 09:58
Фото: УНН
Перші дрони збиратимуть уже цього місяця.

Велика Британія оголосила про початок спільного з Україною виробництва найсучаснішого військового обладнання в межах нової стратегічної угоди про обмін технологіями. Ініціатива має на меті не лише посилити обороноздатність обох країн, але й підтримати економіку, створюючи нові робочі місця в оборонному секторі.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Першим проєктом у межах цієї угоди стане передовий безпілотник-перехоплювач протиповітряної оборони під назвою Project OCTOPUS. Про нього офіційно оголосять 11 вересня на міжнародній виставці озброєнь DSEI в Лондоні. Очікується, що Британія зможе випускати тисячі таких дронів щомісяця для передачі Україні.

"Безпілотники-перехоплювачі значно дешевші за ракети ППО, але дуже ефективні у боротьбі з хвилями дронів-камікадзе, які росія запускає над українськими містами. Вони здатні швидко виявляти та знищувати загрози ще до досягнення цілі", - йдеться в заяві Міноборони Британії.

У відомстві додали, що такі дрони допоможуть запобігти інцидентам, подібним до нещодавньої російської атаки на Західну Україну, під час якої кілька дронів перетнули повітряний простір Польщі, змусивши НАТО піднімати в повітря винищувачі.

Нова угода стала можливою завдяки розширенню промислового партнерства між Лондоном і Києвом. Про це влітку оголосив прем'єр-міністр Кір Стармер після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Минулого тижня міністр оборони Джон Гілі відвідав Київ і підписав угоду, яка дозволяє обмінюватися військовими технологіями та спільно розробляти інтелектуальну власність.

"Використовуючи потужності нашої оборонної промисловості, ми допомагаємо Україні захищатися від варварських атак путіна, створюємо робочі місця, стимулюємо економіку та зміцнюємо власну безпеку", - заявив Стармер.

Проєкт OCTOPUS став результатом співпраці українських інженерів з британськими науковцями. Дрон уже протестовано в бойових умовах і він ефективно протидіє дронам типу "Шахед", при цьому коштує менш як 10% від вартості апаратів, які він знищує.

 
війнаВелика Британія

