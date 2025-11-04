Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Британська розвідка оцінила втрати рф в Україні: понад 1 млн з 2022 року

04 листопада 2025, 15:28
Британська розвідка оцінила втрати рф в Україні: понад 1 млн з 2022 року
Незважаючи на зменшення середньодобових втрат останніми місяцями, російські війська продовжують активні наступальні дії на Донеччині.

Британська розвідка оцінила потенційні втрати російської армії у живій силі з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Такі дані наводяться в аналізі британської розвідки від 4 листопада 2025 року

За даними розвідки, з лютого 2022 року росія могла втратити приблизно 1,14 млн військових, з яких близько 353 тисяч у 2025 році. При цьому середньодобові втрати з серпня по жовтень 2025 року були одними з найнижчих за останні півтора роки.

Розвідка зазначає, що російські війська продовжують намагатися оточити Покровськ у Донецькій області, зазнаючи великих втрат. Також армія рф чинить тиск на Родинське та Мирноград, проте Покровськ залишається головним пріоритетом для наступу, отримуючи більшість щоденних атак порівняно з іншими напрямками фронту.

Українські війська нещодавно провели обмежені контратаки поблизу Добропілля, за 25 км на північ від Покровська.

Естонські військові аналітики також пишуть, що, хоча росія зосередилася на захопленні Покровська, падіння міста не очікується найближчими днями, і навіть у разі його захоплення це не змінить загальної картини війни в Україні. Крім того, естонські експерти прогнозують, що повільний темп російського наступу може ще більше сповільнитися з настанням осені.

Нещодавно також путін наказав своїй армії призупинити бойові дії, щоб пустити ЗМІ у Покровськ і Куп'янськ

 

