Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Британська розвідка: росія викрадає українських дітей для поповнення своєї армії

03 вересня 2025, 15:26
Британська розвідка: росія викрадає українських дітей для поповнення своєї армії
Уряд рф чекає досягнення повноліття і тоді їх призивають до російської армії.

Влада росії викрала тисячі українських дітей з тимчасово окупованих територій, щоб у майбутньому використовувати їх як мобілізаційний ресурс для своєї армії. 

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у соцмережі X (Twitter) із посиланням на дані розвідки.

За інформацією британської розвідки, яка посилається на український уряд, росія починає призов до війська одразу після досягнення юнаками 18-річного віку. Значну частину цих молодих людей було викрадено ще дітьми з тимчасово окупованих територій України. За повідомленнями, деяких із них змушують брати безпосередню участь у війні проти власного народу.

"Понад 19,5 тисячі українських дітей були насильно вивезені або депортовані до росії та тимчасово окупованого Криму. За іншими відкритими джерелами, ця цифра може сягати 35 тисяч", – йдеться у звіті.

Близько 6 тисяч дітей, за оцінками, були відправлені до так званих "таборів перевиховання". Звідти, коли вони досягають підліткового віку, їх спрямовують до військових навчальних центрів.

У британському оборонному відомстві зазначають, що російське керівництво майже напевно розглядає цих викрадених українських дітей як потенційний кадровий резерв для збройних сил рф.

"москва, ймовірно, вважає, що у разі їхньої загибелі це не викличе значного суспільного протесту в рф, де більшість населення або не знає, або має дуже обмежене уявлення про факт викрадення українських дітей", – зазначають аналітики.

У звіті підкреслюється, що така практика є частиною довготривалої політики русифікації, яку росія проводить на окупованих територіях України. Її мета – знищити українську культуру, ідентичність та державність.

 
Росіядітивійна

Останні матеріали

Туман війни: поразка і перемога. Вирішує не бій, а те, що буде далі – Едвард Лукас
Політика
Туман війни: поразка і перемога. Вирішує не бій, а те, що буде далі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 15:13
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Політика
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 12:49
Україна тримає фронт, росія страждає від ударів по нафтопереробці. ЗСУ поступово ліквідовують котел з росіянами біля Покровська – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна тримає фронт, росія страждає від ударів по нафтопереробці. ЗСУ поступово ліквідовують котел з росіянами біля Покровська – Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 07:25
Посмішки та рукостискання. Сі, путін і Моді намагаються продемонструвати єдність
Політика
Посмішки та рукостискання. Сі, путін і Моді намагаються продемонструвати єдність
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 14:56
Еволюція ракетної програми України. Від дронів великої дальності до важкої зброї – Фабіян Гоффманн
Політика
Еволюція ракетної програми України. Від дронів великої дальності до важкої зброї – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 11:51
Україна завдає росії більшої шкоди в глибоких ударах. Що продемонструє путіну Сі – Мік Раян
Політика
Україна завдає росії більшої шкоди в глибоких ударах. Що продемонструє путіну Сі – Мік Раян
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 07:44
Виробнича база озброєння важливіша за запаси. Справа американського військового стримування – Голман Дженкінс
Політика
Виробнича база озброєння важливіша за запаси. Справа американського військового стримування – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 16:07
Який прорив, який колапс? росія атакує цивільне населення, Україна атакує стратегічні галузі промисловості – Філліпс О'Брайен
Політика
Який прорив, який колапс? росія атакує цивільне населення, Україна атакує стратегічні галузі промисловості – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 12:18
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється