Уряд рф чекає досягнення повноліття і тоді їх призивають до російської армії.

Влада росії викрала тисячі українських дітей з тимчасово окупованих територій, щоб у майбутньому використовувати їх як мобілізаційний ресурс для своєї армії.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у соцмережі X (Twitter) із посиланням на дані розвідки.

За інформацією британської розвідки, яка посилається на український уряд, росія починає призов до війська одразу після досягнення юнаками 18-річного віку. Значну частину цих молодих людей було викрадено ще дітьми з тимчасово окупованих територій України. За повідомленнями, деяких із них змушують брати безпосередню участь у війні проти власного народу.

"Понад 19,5 тисячі українських дітей були насильно вивезені або депортовані до росії та тимчасово окупованого Криму. За іншими відкритими джерелами, ця цифра може сягати 35 тисяч", – йдеться у звіті.

Близько 6 тисяч дітей, за оцінками, були відправлені до так званих "таборів перевиховання". Звідти, коли вони досягають підліткового віку, їх спрямовують до військових навчальних центрів.

У британському оборонному відомстві зазначають, що російське керівництво майже напевно розглядає цих викрадених українських дітей як потенційний кадровий резерв для збройних сил рф.

"москва, ймовірно, вважає, що у разі їхньої загибелі це не викличе значного суспільного протесту в рф, де більшість населення або не знає, або має дуже обмежене уявлення про факт викрадення українських дітей", – зазначають аналітики.

У звіті підкреслюється, що така практика є частиною довготривалої політики русифікації, яку росія проводить на окупованих територіях України. Її мета – знищити українську культуру, ідентичність та державність.