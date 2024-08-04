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ПОЛІТИКА

Британські атомні підводні човни використовують програмне забезпечення з росії та білорусі – The Telegraph

04 серпня 2024, 14:39
Британські атомні підводні човни використовують програмне забезпечення з росії та білорусі – The Telegraph
Фото: Getty Images
Побоювання, що робота з кодування, передана на аутсорсинг росії та її союзникам, може становити загрозу національній безпеці.

Британські інженери атомних підводних човнів використовують програмне забезпечення, розроблене в росії та білорусі. Це суперечить правилам Міністерства оборони Великої Британії.

Про це повідомляє The Telegraph.

Як зазначається, програмне забезпечення мало бути створено британським персоналом, але його розробку частково передали інженерам з Сибіру та Мінська.

Видання наголошує, що у Британії є побоювання, що код, створений російськими та білоруськими розробниками, може бути використаний для розкриття місцезнаходження британських підводних човнів. The Telegraph пише, що Міністерство оборони Британії визнало проблему у безпеці серйозною загрозою обороні та розпочало розслідування.

За даними слідства, компанія, яка передала роботу над внутрішньою мережею персоналу для інженерів атомних підводних човнів у росію та білорусь, спочатку тримала це в таємниці. Фірма намагалася приховати, де базуються працівники, даючи їм фальшиві імена загиблих британців.

Як пояснює видання, компанія Rolls-Royce Submarines, яка керує флотом атомних підводних човнів Великої Британії, хотіла оновити інтранет свого персоналу та передала цю роботу субпідряднику - цифровій консалтинговій фірмі WM Reply.

Тоді WM Reply використовувала розробників з білорусі, один з яких фактично працював з дому в Томську (Сибір) згідно з документами, поданими на запит Міністерства оборони.

Тепер існують побоювання, що подальші оборонні можливості Британії могли бути скомпрометовані, оскільки з’ясувалося, що попередній проєкт також був переданий розробникам у Мінську.

програмне забезпеченняБілорусьпідводні човниросія загроза

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