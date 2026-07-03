Британські депутати закликали уряд заборонити трансляцію мультфільму "Маша та Ведмідь"

Відповідний лист до міністерки культури Лізи Нанді підписали понад 50 парламентарів із шести політичних партій.

Британські депутати закликали уряд розглянути можливість припинити трансляцію російського мультсеріалу "Маша та Ведмідь" у Великій Британії. Вони заявили, що той є прикладом російської м'якої сили та містить елементи пропаганди. Відповідний лист до міністерки культури Лізи Нанді підписали понад 50 парламентарів із шести політичних партій.

Про це повідомляє The Guardian.

Питання набуло актуальності після того, як Netflix придбав права на показ двох нових сезонів мультсеріалу та продовжив ліцензійну угоду на вже наявні сезони й спінофи більш ніж у 100 країнах світу. Крім Netflix, серіал доступний у Великій Британії на стримінговій платформі ITVX.