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Британські депутати закликали уряд заборонити трансляцію мультфільму "Маша та Ведмідь"

03 липня 2026, 09:53
Британські депутати закликали уряд заборонити трансляцію мультфільму
Відповідний лист до міністерки культури Лізи Нанді підписали понад 50 парламентарів із шести політичних партій.
Британські депутати закликали уряд розглянути можливість припинити трансляцію російського мультсеріалу "Маша та Ведмідь" у Великій Британії. Вони заявили, що той є прикладом російської м'якої сили та містить елементи пропаганди. Відповідний лист до міністерки культури Лізи Нанді підписали понад 50 парламентарів із шести політичних партій.
 
Про це повідомляє The Guardian.
 
Питання набуло актуальності після того, як Netflix придбав права на показ двох нових сезонів мультсеріалу та продовжив ліцензійну угоду на вже наявні сезони й спінофи більш ніж у 100 країнах світу. Крім Netflix, серіал доступний у Великій Британії на стримінговій платформі ITVX.
 
Депутати стверджують, що окремі епізоди містять радянську військову символіку. Зокрема, вони звернули увагу на серію, де головна героїня Маша зображена у схожих на радянську військову форму та шолом танкіста елементах одягу. В іншому епізоді вона носить кашкет, який, на думку депутатів, схожий на головний убір радянських прикордонників, який історично асоціюється з НКВС.
 
Також у листі згадується англомовний акаунт студії-виробника "Анімаккорд" у соцмережі X, де було опубліковано зображення Маші у військовому образі з підписом: "Справжня армійська дівчина з сачком для метеликів! Ура, я тепер в армії!". На думку депутатів, такі матеріали нормалізують радянську військову символіку для дитячої аудиторії.
 
Як аргумент британські парламентарі навели висновки українського Центру протидії дезінформації. У ЦПД раніше заявили, що "Маша та Ведмідь" є "не просто мультфільмом, а інструментом російської м'якої сили". За оцінкою центру, мультсеріал формує позитивний образ росії через персонажа Ведмедя, висміює інші народи через поведінку Маші, а також нормалізує радянську символіку та мілітаризм.

 

Британіявійна в Україніросія окупанти

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