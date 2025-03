Британські спецназівці сприяли залученню ЦРУ до війни в Україні – The Telegraph

У розслідуванні зазначається, що поки британські спецназівці допомагали Україні, адміністрація США забрала своїх військових з України та закрила посольство.

Рівень співпраці між українським військовим командуванням і США та Британією у перші роки повномасштабної війни був значно тіснішим, ніж вважалося раніше.

Про це свідчить секретна військова операція, до якої були залучені британські спецназівці, ЦРУ і українські генерали і яка мала на меті розробили стратегію поразки росії.

Про це пише The Telegraph, аналізуючи дані масштабного розслідування The New York Times.

The Telegraph зауважило, що повідомлення про роль західного військового планування та обміну розвідданими періодично з’являлися з моменту вторгнення, а тепер стало відомо, що рівень співпраці був значно вищим, ніж очікувалося. І це, ймовірно, викличе обурення у кремлі, який постійно заявляє, що росія воює не лише з Україною, а з усім Заходом та НАТО, припустило видання.

Воно навело подробиці військової операції, яка передбачала участь ЦРУ і Британії. З українського боку до неї були залучені два генерали, які були доставлені за кордон озброєною охороною за дипломатичними паспортами.

Операційний центр був створений через два місяці після початку війни на військовій базі Clay Kaserne у Вісбадені (Німеччина) - штаб-квартирі Сухопутних військ США в Європі та Африці. Він став основним вузлом для координації спільних зусиль союзників НАТО, які допомагали Україні.

Згідно з розслідуванням, американці надали широкий спектр зброї, розвідданих, стратегії та планування, тоді як британський генерал керував центром матеріально-технічного забезпечення з бази Clay Kaserne.

Зазначається, що Британія розмістила в Україні невеликі групи офіцерів, що дало британським військовим планувальникам значні важелі впливу.

Джерела стверджують, що тодішній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вимагав звільнення генерал-майора, колишнього командувача Оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ Андрія Ковальчука за те, що той вагався з рішенням атакувати російські війська поблизу Херсона, у яких на правому березі Дніпра не вистачало продовольства та боєприпасів.

У матеріалі йдеться, що Воллес звернувся до американських військових з питанням, як би вони вчинили в такій ситуації. Генерал США Крістофер Донах’ю відповів, що він би звільнив командира. Після цього міністр оборони Британії нібито почав наполягати на звільненні українського генерала.

Проте Воллес спростував цю інформацію виданню, сказавши, що він "ніколи не вимагав заміни жодного генерала" і що він не втручався у кадрові рішення українського командування.

У розслідуванні зазначається, що поки британські спецназівці допомагали Україні, адміністрація США забрала своїх військових з України та закрила посольство. Старший військовий офіцер США сказав нібито сказав: "росіяни наступають - побачимося". Однак невеликій групі співробітників ЦРУ дозволили залишитися, зазначається у звіті.

Тим часом у Вісбадені інші офіцери ЦРУ допомогли спланувати та підтримати кампанію з обміну розвідданими, яка призвела до точкових ударів по ключових російських цілях спочатку на окупованій території, а згодом і в росії.

Зазначається, що розслідування NYT "фіксує складне геополітичне балансування, з яким довелося впоратися як США, так і Великій Британії, враховуючи серйозні побоювання, що надто глибока участь у конфлікті" може спровокувати ядерну відповідь москви.

Також підкреслюється, що якщо на початку повномасштабної війни підтримка Заходу України зводилася насамперед до надання озброєння, то до середини 2024 року американські та британські офіцери контролювали кожен аспект кожного удару для конкретної операції у Криму - від визначення координат цілі до розрахунку траєкторії польоту ракет.