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Британському вчителю, який казав, що українців створили мільярдери, заборонили викладати

09 липня 2026, 18:51
Британському вчителю, який казав, що українців створили мільярдери, заборонили викладати
Чоловік називав українців "сатининськими нацистами".
У Великій Британії заборонили працювати вчителем 60-річному Вільяму Гарвуду, який у 2023 році на уроці історії сказав своїм учням, що радий вбивству українців, яких назвав "сатининськими нацистами".
 
Про це пише Telegraph.
 
У жовтні 2023-го на уроці історії учні 11 класу Католицької академії Святої Марії в місті Менстон запитали в Гарвуда, чи бувають справедливі війни, на що він відповів ствердно, а потім, за словами одного з учнів, навів у приклад російську війну проти України.
 
Чоловік нібито казав, що "радий", що путін убиває в Україні "сатанинських нацистів" і що світом керують мільярдери, які створили "злих українців". Під час того самого уроку вчитель також говорив про те, що "геї та трансгендерні люди психічно хворі".
 
Агентство з регулювання діяльності вчителів (TRA) встановило, що висловлювання Гарвуда щодо України фактично означали виправдання російського вторгнення. Сам же чоловік, який є мусульманимом, казав, що має право на свої релігійні переконання, а також філософські переконання в боротьбі з нацизмом відповідно до статті 10 Закону про рівність 2010 року.
 
За його словами, він не говорив про геїв, але його позиція щодо них і трансгендерних людей відома і "збігається з традиційними британськими цінностями". Учні, мовляв, неправильно її зрозуміли та "створили хибний карикатурний образ його самого", а сам скандал нібито використали, щоб "створити враження, ніби він становить психологічну загрозу для добробуту дітей".
 
Розслідування TRA Гарвуд називав "політичною реакцією" на його висловлювання, які "відображають законну різницю в поглядах". Однак комісія заявила, що "вважає висловлювання пана Гарвуда явно недоречними та такими, що повністю не стосуються теми уроку з історії нацистської Німеччини".
 
"Зокрема, комісія підкреслила, що ці твердження становили неприпустиме узагальнення, фактично зображуючи українців як злих людей або нацистів, що було недоречним. Таким чином, комісія зробила висновок, що така поведінка була явно неприйнятною і значною мірою виходила за межі допустимої педагогічної практики", – йдеться у рішенні комісії.
 
Тож Гарвуду заборонили викладати, і він не зможе подати заяву про скасування заборони раніше ніж у червні 2032 року.

 

Британіявійна в Україніросія окупанти

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