Британському вчителю, який казав, що українців створили мільярдери, заборонили викладати

Чоловік називав українців "сатининськими нацистами".

У Великій Британії заборонили працювати вчителем 60-річному Вільяму Гарвуду, який у 2023 році на уроці історії сказав своїм учням, що радий вбивству українців, яких назвав "сатининськими нацистами".

У жовтні 2023-го на уроці історії учні 11 класу Католицької академії Святої Марії в місті Менстон запитали в Гарвуда, чи бувають справедливі війни, на що він відповів ствердно, а потім, за словами одного з учнів, навів у приклад російську війну проти України.

Чоловік нібито казав, що "радий", що путін убиває в Україні "сатанинських нацистів" і що світом керують мільярдери, які створили "злих українців". Під час того самого уроку вчитель також говорив про те, що "геї та трансгендерні люди психічно хворі".