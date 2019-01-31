Британський музей показав як виглядали неандертальці, кроманьйонці та древні сапієнси

26 січня Музей в Брайтоні (Великобританія) відкрив виставку, присвячену обличчям древніх людей.

Відтворення облич зайняло сотні годин, повідомляє Live Science.

При цьому Нільсон використовував всю доступну інформацію: деталі черепів, результати аналізів ДНК, результати радіовуглецевого датування та багато іншого. З кожною головою він працював окремо. Спершу друкував на 3D-принтері копію черепа, а потім, після вивчення усіх доступних даних, наносив пластиліном м’язи.



Фото: Royal Pavilion & Museums; Brighton & Hove

Першим фахівець відновив обличчя жінки-неандертальця, що жила колись на території Гібралтару. Потім взявся за чоловіка – кроманьйонця з Франції.



Фото: Royal Pavilion & Museums; Brighton & Hove

В його генах знайшли ознаки темної шкіри. Кроманьйонці жили в області сучасної Європи і могли населяти південне узбережжя Англії. Там жила жінка, вік останків якої оцінюють в п’ять з половиною тисяч років. Її шкіра теж мала смаглявий відтінок – про це говорять генетичні особливості її сучасників, які жили в тому ж ареалі.



Фото: Royal Pavilion & Museums; Brighton & Hove

Наступним в черзі став чоловік – представник залізного віку. За словами Нільсона, форма його черепа говорить про те, що він володів красивими рисами обличчя, але мав широкі проміжки між зубами – діастему.



Фото: Royal Pavilion & Museums; Brighton & Hove

Рештки жінки, що жила приблизно у 250 році нашої ери, зберегли ознаки важкої праці. Її хребет має сліди грижі Шморля, але що більш вразило Нільсона, так це цвях, вбитий у її потилицю.



Фото: Royal Pavilion & Museums; Brighton & Hove

Останнім став чоловік англосаксонського періоду.



Фото: Royal Pavilion & Museums; Brighton & Hove

Реконструктор використовував силікон і протези очей, але ці матеріали служили строгому підходу, при якому він йшов поступово, відновлюючи кожен м’яз обличчя.

Нагадаємо, команда французьких вчених з Університету Версаль-Сен-Кантен-ан-Івелін опублікувала портрет кроманьйонця, що жив понад 28 тисяч років тому.