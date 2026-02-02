Британський суд визнав винним російського капітана у смертельній морській аварії

У Британії суд визнав громадянина рф винним у ненавмисному вбивстві через грубу недбалість після зіткнення контейнеровоза з американським танкером.

У Великій Британії суд визнав російського капітана контейнеровоза винним у ненавмисному вбивстві через грубу недбалість після зіткнення судна з американським танкером біля східного узбережжя країни.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Йдеться про 59-річного громадянина росії Володимира Мотіна, який керував контейнеровозом Solong. Минулого року судно зіткнулося з танкером Stena Immaculate, що перебував на якірній стоянці та перевозив понад 220 тисяч барелів авіаційного пального.

Унаслідок зіткнення на обох суднах виникла пожежа. Загинув 38-річний громадянин Філіппін Марк Пернія, член екіпажу Solong. Його тіло так і не було знайдено, і моряка офіційно оголосили мертвим.

Прокурор Том Літтл, виступаючи на початку судового процесу в лондонському суді Олд-Бейлі, заявив, що Мотін "абсолютно нічого" не зробив, аби запобігти аварії. За словами обвинувачення, контейнеровоз понад 30 хвилин рухався курсом, який неминуче вів до зіткнення з танкером.

Водночас адвокат підсудного Джеймс Леонард стверджував, що Мотін намагався вивести судно з автопілота та змінити курс. Захист визнавав помилку капітана, однак наполягав, що його дії не можна кваліфікувати як грубу недбалість.

Попри це, суд визнав Володимира Мотіна винним у ненавмисному вбивстві через грубу недбалість.

Очікується, що вирок йому буде оголошено у четвер.

