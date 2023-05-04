Одна з важливих угод ЄС забороняє "витрати, пов’язані з операціями, що мають військові чи оборонні наслідки".

Брюссель запропонував використовувати бюджет ЄС для опосередкованої підтримки виробництва зброї, що є безпрецедентним кроком, спровокованим війною росії проти України, щоб забезпечити готівкою галузь, фінансування якої раніше було заборонено.

Про це пише Financial Times.

Військова допомога Києву після 24 лютого спровокувала спустошення арсеналів і оборонних запасів Європи та навантаження на обмежені потужності континенту з виробництва зброї, що спонукало Брюссель вжити низку революційних заходів, щоб зберегти можливість надання мілітарної допомоги Україні.

З цією метою Єврокомісія в середу запропонувала надати 500 мільйонів євро для фінансування розширення потужностей збройових заводів, які виробляють боєприпаси та ракети.

Країнам, що належать до євроблоку, дозволили доповнити ці гроші шляхом перепрофілювання готівки, наданої ЄС у рамках фондів для допомоги у відновленні після пандемії Covid-19.

Обидві пропозиції, швидше за все, зумовлять суперечки з боку держав-членів, які або вважають, що це порушує закони ЄС, що забороняють фінансування для цілей оборони, або вимагають жорстких правил стосовно того, на що можна витрачати кошти. Для впровадження пропозиція потребує схвалення Європейського парламенту та країн-членів.

Крок з перерозподілу грошей зі спільного бюджету ЄС буде суперечливим, адже одна з важливих угод ЄС забороняє "витрати, пов’язані з операціями, що мають військові чи оборонні наслідки".

"Наш аналіз свідчить про те, що він повністю сумісний з угодою", – сказав комісар ЄС з промисловості Тьєррі Бретон, оголошуючи пропозиції. "Так, інвестиції в нашу оборону дозволять нам захистити нашу демократію. І це те, що ми маємо сказати нашим співгромадянам".

Обстоюючи перепрофілювання коштів, комісар відштовхується від того, що збільшення виробництва зброї "підвищить стійкість" економік, що було однією з цілей для грошей на відновлення пандемії.

"Парадигма безпеки та архітектура союзу, звичайно, кардинально, кардинально змінилися. . . І ми повинні взяти це до уваги", – додав Бретон.